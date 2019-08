Kuinka paljon laukku saa painaa, jotta se ei aiheuta vaurioita? Fysioterapeutti vastaa – ja nimeää pahimman mahdollisen laukkumallin

MyStyle

Kuinka paljon laukku saa painaa, jotta se ei aiheuta vaurioita? Fysioterapeutti vastaa – ja nimeää pahimman ma

Moninaiset vaivat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

10 prosenttia kehon painosta

Monet asiat vaikuttavat

Valitse oikea laukku