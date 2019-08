”Ladan hinnalla Lamborghinin laatua” – suomalaiset kosmetologit kertovat, mikä asiakkaiden käytöksessä ihmetyttää

MyStyle

”Ladan hinnalla Lamborghinin laatua” – suomalaiset kosmetologit kertovat, mikä asiakkaiden käytöksessä ihmetyt

Hoitolan pitäisi olla auki 24/7

”Udellaan, onko tarpeeksi asiakkaita”

Röyhkeys lisääntyy

”Ladan hinnalla Lamborghinin laatua”

Toiveena finnittömät kasvot, paksummat ripset ja kulmakarvat tai tyylikkäät kynnet – muun muassa tällaiset projektit kuuluvat kosmetologin työnkuvaan.Moni suomalainen käy säännöllisesti kauneudenhoidon ammattilaisen vastaanotolla.Nyt kysyimme kosmetologeilta, millaisia odotuksia ja asenteita he työssään kohtaavat. Näihin asioihin ammattilaiset toivovat ymmärrystä.Jyväskylässä toimiva kosmetologi nostaa esille asiakkaiden toisinaan kohtuuttomalta tuntuvan hätäilyn.– Hämmentää nykymuoti päästä heti ja nyt hoitoon, kun keksitään, että sellaiseen halutaan. Usein tällöin varataan aika hoitolaan, jossa on täyttä, eikä uskalleta vaikka kokeilla uutta paikkaa, jossa olisi paljon vapaita aikoja.– Senkin olen huomannut, että oletetaan hoitolan olevan auki jokaisena hetkenä viikossa, vaikka yrittäjä toimisi yksin, kuten itse teen.Samoilla linjoilla on kosmetologina Varsinais-Suomessa työskentelevä nainen.– Asiakkaat pyytävät usein aikoja lähipäiville, jopa seuraavalle päivälle tai illalle, koska ajattelevat automaattisesti, että aikoja löytyisi milloin vain. Tosiasiassa niitä on hyvin rajoitetusti, ja yleensä menee helposti parikin viikkoa eteenpäin.– Joskus ei siis millään uskota, ettei minulla oikeasti ole aikoja, jos niin sanon. Saatetaan jopa alkaa vänkäämään, että eikö muka johonkin väliin saisi mahdutettua vielä yhtä aikaa. Usein teen jo kuitenkin 12-tuntisia työpäiviä, hän lisää.Samainen kosmetologi kertoo työskentelevänsä varsin pienessä kunnassa. Hän on tehnyt alan töitä jo reilut viisi vuotta.– Silti minulta todella usein udellaan, onko tarpeeksi asiakkaita ja onko kiireistä. Tuskinpa yritykseni olisi ollut pystyssä näin pitkään, jos näin ei olisi, hän huokaa.– Asiakaskuntani ei siis koostu pelkästään pienen paikkakuntamme asukkaista, mikä tuntuu välillä olevan vaikeaa ymmärtää.Vantaalainen kauneudenhoidon ammattilainen puolestaan kertoo, että asiakkaiden ujous saattaa välillä yllättää.– Harmittaa sekin, ettei ehkä osata tai haluta luottaa siihen, että osataan meidän hommat, hän lisää.Turussa vaikuttava kosmetologi taasen korostaa, että asiakkaat ovat nykyisin hyvin valveutuneita ja ottavat etukäteen selvää hoidoista perusteellisesti.– 15-vuotisen urani aikana on joka tapauksessa alkanut hämmentää eräänlainen röyhkeys, joka tuntuu lisääntyvän jatkuvasti, kosmetologi sanoo.– Tiettyjen asiakkaiden mielestä valittuun palveluun pitäisi sisältyä aina vain enemmän ja enemmän hintaan kuuluvia, ylimääräisiä palveluita.Lisäksi hintojen arvostelu inhottaa.– Monilla on vähäisesti tietoa esimerkiksi Suomen verotuksesta ja ylipäänsä yrittäjänä toimimisesta täällä, hän harmittelee.Sairaanhoitajana ja SKY-kosmetologina toimiva tamperelainen nainen korostaa myös sitä, että vaatimustaso nousee vuosi vuodelta.– Välillä tuntuu, että asiakas toivoo saavansa Ladan hinnalla Lamborghinin laatua.Kuluttajat eivät toisaalta tunnu käsittävän hänen mukaansa yrittäjän tarvetta lomaan.– Moni alan ihminen onkin puhunut siitä, että jos ei lomalta vastata heti asiakkaan viestiin, perästä tulee joko avautumista tai lynkkausta sosiaalisessa mediassa huonoon palveluun viitaten.