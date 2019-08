MyStyle

Kolmen vaiheen helppo kauneusrutiini, jolla saat kuulaan kesäihon – poimi 15 tuotevinkkiä

1. Suoja: varjele hipiää!





Alga Maris Tinted Face Sunscreen SPF 30 -aurinkovoide suojaa kasvot mineraaleilla, 28,90 €. Kosteuttava Kicks Beauty Skin Protecting Primer -pohjustusvoide suojaa kasvot ilmansaasteilta ja sinivalolta, 17,90 €. Patyka 1st Signs of Ageing Anti-Pollution Hydra-Defense Mist -kasvosuihkeen voi suihkuttaa vaikka meikin päälle. Se suojaa ilmansaasteilta ja sinisen valon aiheuttamalta ikääntymiseltä, 19,90 €. BareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream -meikkivoide jättää ihon luonnollisen hohtavaksi, 47,90 €. Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense SPF 50+ -CC-voide sisältää aurinkosuojan lisäksi saastesuojan, 40,00 €.

2. Puhdistus: tärkeä rutiini!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Patyka Melting Cleansing Oil -puhdistusöljy sopii kaksoispuhdistuksen ensimmäiseksi tuotteeksi. Se poistaa jopa vedenkestävän meikin, 19,90 €. Kaksoispuhdistuksen toisena tuotteena toimii Patyka Detox Cleansing Foam -syväpuhdistava puhdistusvaahto, 14,90 €. Body Shop Aloe Calming Cream Cleanser -puhdistusmaito sopii herkimmällekin iholle, 15,50 €. Kulttituotteeksi noussut Paula's Choice Defense Gel-to-Cream Cleanser -puhdistustuote muuttuu geelistä pehmeäksi voiteeksi ja vie vedenkestävän meikin tehokkaasti mennessään, 26,00 €/ Skincity.fi. Foreo Luna 3 -puhdistuslaite poistaa kasvoilta huokosia tukkivan lian, öljyn ja kuolleen ihosolukon hellävaraisella värähtelyllä. Laitteen aikaansaamaan puhtaan pehmeään tunteeseen jää helposti koukkuun, 199,00 €.

3. Kosteutus: viimeinen voitelu!





Kehäkukan terälehtiä sisältävä Kiehl’s Calendula Serum Infused Water Cream -kosteusvoide tuntuu raikkaalta kuin kesäsade, 48,00 €. Formula 10.0.6 Be Berry Clear Renewing -kuorintanaamio tekee ihosta sileän ja tasaisemman sävyisen, 10,20 €. Mahalo The Petal Mask -luonnonkosmetiikkanaamio luo iholle maagisen hehkun luonnonöljyjen avulla, 90,00 €. Ole Henriksen Truth C-Rush Brightening Gel Creme kosteuttaa kevyestä koostumuksestaan huolimatta 24 tuntia ja antaa runsaan C-vitamiiniannoksen ja upean hehkun, 58,90 €. Runsaasti antioksidantteja sisältävä Ere Perez Quandong Green Booster -seerumi on kuin kosteuttava viher-smoothie kasvoille, 36,00 €.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kosmetologi-kertoo-miten-maksalaiskia-voi-yrittaa-estaa-yksi-vinkki

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/toimitus-listasi-7-kasvovoidetta-jotka-ovat-niin-hyvia-etta-ostamme

Kuulainkaan iho ei säilytä hehkuaan, jos sitä ei suojele. Ikääntymisen merkkejä ehkäisee kasvojen suojaaminen sekä UV-säteiltä että saasteiden vaikutuksilta.Pelkkä 10–15 suojakertoimella varustettu meikkivoide ei riitä: jotta meikki antaisi lupaamansa suojan, sitä pitäisi levittää kasvoille 6–10 pumppausta – eli melkoisen paljon. Tehokkainta on levittää iholle ensin saasteilta suojaavaa kosteusvoidetta ja sen päälle korkealla suojakertoimella varustettua aurinkovoidetta.Loppusilaus tehdään pienellä määrällä kevyttä meikkivoidetta.Korkean suojakertoimen kasvo- ja aurinkovoiteet ovat usein koostumukseltaan paksumpia sekä vedenkestäviä, joten älä luista niiden puhdistuksesta. Jos aurinkosuojien käyttö aiheuttaa epäpuhtauksia tai näppylöitä, syy voi olla myös puhdistustavoissa – ei itse suojatuotteessa.Kokeile kaksoispuhdistusta osana iltarutiinia. Siinä iho puhdistetaan ensin öljypohjaisella ja sitten vesipohjaisella tuotteella. Jos kahden tuotteen taktiikka tuntuu työläältä, valitse tarpeeksi tehokas puhdistaja.Tehokkaampi puhdistus ei tarkoita automaattisesti kuivaa ja kiristävää naamaa, kunhan tuotteessa on mukana kosteuttavia ainesosia.Huolellisinkaan suojaus ja puhdistus eivät auta, jos ihoa ei kosteuta. Valitse loppukesän helteille kevyempi ja kerrostettava tuote tuhtien voiteiden sijaan. Ihon kuulautta voi tehostaa seerumilla: seerumin tehoaineet pumppaavat kosteutta syvälle ihoon ja päälle levitettävän kasvovoiteen ainesosat pitävät kosteuden ihossa.Jos kosteusvoide tuntuu jäävän nihkeän oloisesti kasvoille pyörimään, tartu kuorintaan: kuivimman pintakerroksen poistaminen tehostaa tuotteiden imeytymistä. Kun muistat kuorinnan ja naamion kerran viikossa, päivittäinen voide voi olla kevyempi.Kuvat: ValmistajatJuttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 29/2019.