Huippupuna parilla eurolla – syksyn 6 parasta huulipunaa ovat tässä

Puna näyttää aina paremmalta kuorituilla huulilla. Pikakuorinnan saa tehtyä sokerista ja melkeinpä mistä tahansa vähänkään nestemäisestä aineesta: huulirasvasta, kasvoseerumista,hunajasta tai oliiviöljystä.

Jos haluat muuntaa lempparikiiltopunasi mattaversioksi, painele punan päälle sormilla samansävyistä poskipunaa.

Tässä punassa on hinta ja laatu enemmän kuin kohdallaan!-huulipunassa on sopivasti pigmenttiä ja lopputulos on kivan kiiltävä. Kermainen koostumus levittyy huulille tasaisesti yhdellä vetäisyllä. Sävy Head To-ma-toes, 2,90 €.-puikko on jotakin huulipunan ja hoitavan voiteen väliltä: väri on sen verran kevyt, että levittämiseen ei välttämättä tarvitse peiliä, joten punaa voi lisäillä päivän mittaan kuten huulirasvaa. Koostumus sopii herkemmillekin huulille, ja mukana on ilahduttavasti suojakerroin 20. Sävy Bright Red, 19,90 €.-puna on nimestään huolimatta melko kiiltävä. Se ei sinänsä menoa haittaa, jos ei ole hakemassa mattapunaa. Sävy on suoraan kesän marjoista muistuttava herkullinen mansikanpunainen ja se kestää huulilla kolhuitta monta tuntia. Sävy Venezia, 29,80 €.Jos syksyn tunnelman voisi pakata yhteen punaan, se olisi varmastikin tämäluumunsävyinen huulipuna. Mattaisessa punassa on huikea määrä pigmenttiä. Kosteuttavien ainesosien ansiosta väri ei kasaudu huulten kuiviin kohtiin., sävy Femme Fatale, 16,90 €.-puna levittyy iholle ihanan helposti. Väri on kevyen läpikuultava, mutta muutamalla kerroksella huulille saa kyllä iltamenotkin kestävästi sävyä. Pinta näyttää mattamaiselta, mutta kevyen koostumuksen ansiosta puna tuntuu huulilla voidemaiselta. Sävy Rouge Libre, 39,50 €.Viistoon puikkoon pakattu-punan väri on yksi yhteen klassisen lämpimän Marilyn-sävyn kanssa. Kiiltopunassa on erittäin hoitava koostumus, ja peittävä väri pysyy huulilla pienen syömisenkin läpi. Sävy Joli Rouge, 29,90 €.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 30/2019.