Katso kuvagalleria: näin Flow’n tyyli­tietoiset ilakoivat vintagella

Veera Kauppila

Tuuli ja Lauri

Ellen Romi





Vilma ja Noora





Pinja Nousiainen, Alisa Herajärvi, Jutta Malinen, Ville Sihvola





Iida ja Liisa

Lauri Paronen ja Ella Lahtinen





Juweriya Kahie

















Flow Festival täyttää tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahden jälleen kerran musiikin ystävillä. Flow on tunnetusti paitsi musiikkifestivaali, myös trenditietoisten ihmisten leikkikenttä.IS kysyi Flow-kävijöiltä, mikä inspiroi tänä vuonna heidän Flow-lookkiaan. Tänä vuonna selkeässä nousussa ovat olleet vintage- ja second hand -vaatteet, joka korostuu myös tässä tyyligalleriassa. Ei muuta kuin kirpputorille ja kaverin vaatekaapille!– Mulla oli tänään vihreä fiilis. Melkein koko asuni on vintagea. Yhdistin vihreään teemaan sitten nämä rallisukat, Veera selvittää.– Tykkään pinkistä, joten valitsin tänään tällaisen kokovaaleanpunaisen asun. Yhdistin tähän nämä valkoiset kengät, sillä näillä on mukavaa tanssia, Tuuli nauraa.– Halusin tänään laittaa päälle kiiltävää matskua. Nyt kun on kaikki Spidermanit ja sellaiset, niin lähdin hakemaan supersankari-teemaista asua, Ellen pohtii.– Tykkään siitä, että asu on näyttävä. Olemme tulleet tänne jo monen vuoden ajan ja on ihanaa, kun kerran vuodessa voin näyttää siltä, miltä haluaisin näyttää joka päivä. Ehkä pitäisi alkaa oikeasti pukeutumaan näin enemmän, Vilma pohtii.– Löysin tämän laukun kolme kuukautta sitten. Lauantaille ja sunnuntaille oli jo asut valmiina, mutta perjantai vielä uupui. Sitten kävelin Zaraan ja tämä loisti sieltä kaiken keskeltä. Laitoin Vilmalle viestiä Snapchatissä, että tässä se perjantain asu on, Noora jatkaa.– Ollaan ystävällämme yötä ja kuunneltiin sellaista biisiä, jonka nimi taitaa olla Shiny happy people. Niin me ollaan tänään Shiny happy people, Vilma selvittää.– Haluttiin olla tänään tiimi. Täällä on niin ihana sää ja meillä on ihana tiimi. Punainen on vaan väri, mutta se on tänään meidän tiimiväri. En ole oikeastaan edes varma, mistä se tänään valikoitui, Alisa selvittää.– Olemme lainailleet tänään juttuja toisiltamme. Esimerkiksi Liisan farkut on mun… Iida aloittaa.– Iidan ketju on mun, Liisa jatkaa.– Ja sitten mun kynnet sopii Liisan asuun, joten meidän asut ovat myös mätsääviä, Iida täydentää.– Mä halusin laittaa tänään päälle punaista! Tämä takki toimi koko asun insipraationa, se on Amsterdamista kirpparilta, Ella iloitsee.– Mä halusin pukeutua rennon coolisti. Oikeastaan melkein kaikki mun päällä on kirpparilta, kuten tämä isän vanha baskeri. Tykkään käyttää vintagevaatteita ja ostaa ylipäätään vaatteita second handina, Lauri tuumaa.– Tykkää pukeutua aina tyylikkäästi. Flow ei ole poikkeus, Juweriya kertoo.