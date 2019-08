MyStyle

Näin suomalaiset naiset todellisuudessa hoitavat kauneuttaan – ”Sitten jos meikataan, niin...”

Ytimessä kasvojen puhdistus ja kosteutus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkkä vesi

Misellivesi

Kasvovesi

Kasvojen puhdistusmaito tai -vaahto

Kasvovoide

Päivä- ja yövoide erikseen

Yleiskäyttöinen kosteusvoide

Vähäinen meikkimäärä riittää

Myös nämä nousivat esiin

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/toimitus-listasi-7-kasvovoidetta-jotka-ovat-niin-hyvia-etta-ostamme?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haluatko-ihosi-parempaan-kuntoon-kosmetologi-ei-anna-armoa-ruokavaliolla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ihonhoidon-edullinen-tehoaine-jota-kannattaa-nyt-etsia-purkin-kyljesta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/enemman-haittaa-kuin-hyotya-naita-ihonhoitotuotteita-ei-koskaan-kannata?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article