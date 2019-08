MyStyle

Ysäriltä tuttu huulipunaväri tekee paluun – näin käytät sitä modernisti

https://www.instagram.com/p/B0y5n0oAk7h/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/ByRBidXnC0Z/

https://www.instagram.com/p/BymxqJ5JXJN/

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/ikuisuuspulma-ratkaistu-julkkismeikkaajan-vinkilla-varikas-huulimeikki-pysyy?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huulikiilto-jalleen-supertrendikas-katso-8-kuvaa-jotka-todistavat-etta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/testasimme-mitka-huulipunasavyt-saavat-hampaat-nayttamaan-valkoisemmilta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/eiko-meikkipussistasi-loydy-vielakaan-sita-taydellista-huulipunaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article