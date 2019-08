Kampaajat nimeävät 3 suomalaisten yleistä mokaa hiustenhoidossa, joihin sinäkin saatat sortua: ”Monet eivät tiedä...”

MyStyle

Yleinen moka tapahtuu hiustenpesussa

"Moni arvioi omaa hiuksen kuntoa paremmaksi kuin se on"





Saunominen voi vahingoittaa hiusta

Kerroimme alkuviikosta kysymyksistä ja tavoista, jotka saattavat saada kampaajan ärsyyntymään.Koska kampaajat näkevät lukuisia suomalaisia hiuksia päivittäin, he tietävät myös, millaisia mokia hiustenhoidossa tapahtuu. Usein asiakkaan rutiineista ei edes tarvitse kysellä, sillä virheet näkyvät hiuksissa ja päänahassa.Listasimme kolme yleistä mokaa. Ethän sorru näihin!Turussa kampaajana työskentelevä nainen kertoo, että yksi yleisimmistä mokista hiustenhoidossa liittyy hiusten pesemiseen.– Todella monet eivät pesä hiuspohjaansa, vaan pelkät hiukset. Todellisuudessa hiuspohja on se, joka on likainen ja vaatii pesua. Hiukset puhdistuvat sivutuotteena.Kampaaja kertoo huomaavansa usein asiakkaidensa huonokuntoisesta hiuspohjasta, että hiustenpesu tehdään virheellisesti.– Huonossa kunnossa oleva hiuspohja reagoi usein kutisemalla.Kampaaja muistuttaakin pesemään myös hiuspohjan huolellisesti shampoolla.– Suihkuun mennessä pitäisi miettiä, että menee pesemään hiuspohjan, ei hiuksia. Shampoota ei tarvitse hieroa hiuksiin, vaan hiuspohjaan. Hiuspohja tuottaa talia, joten se pitää saada kunnolla puhtaaksi.Keskisuomalaisen kampaajan mukaan yleisin moka liittyy hiusten ylläpitoon vääränlaisilla tuotteilla. Hän on huomannut, että kaikki asiakkaat eivät sitoudu hiusten kunnon tai väri n ylläpitämiseen.– Ei hoksata panostaa tuotteisiin. Monella on rankasti käsitellyt hiukset, mutta siitä huolimatta todella riittämättömät hoitoaineet.Kampaaja kertoo, että moni arvioi oman hiuksen kuntoa paremmaksi kuin se on.– ”Se on ennenkin kestänyt, kyllä se nytkin kestää” on yleinen ajattelutapa.Kampaaja muistuttaa, ettei voi suoriltaan sanoa, millainen shampoo tai hoitoaine on paras, sillä hiustenhoito on hyvin yksilöllistä. Apua oikeiden tuotteiden valintaan kannattaa pyytää ammattilaisilta.– Shampoo ja hoitoaine pitäisi valita omalle hiustyypille sopivaksi. Moni valitsee ne yleismaailmallisesti sen mukaan, että kaveri käyttää samaa tuotetta. Tuote ei välttämättä kuitenkaan sovi omalle hiukselle.Vantaalaisen kampaajan mukaan yksi suomalaisille tyypillisimmästä hiusmokista liittyy saunomiseen.– Olemme tällainen saunakansa. Monet eivät kuitenkaan tiedä, mitä hiukset tykkäävät saunomisesta.Kampaaja vinkkaa menemään saunaan kuivilla hiuksilla. Kun hiukset ovat märät, vesi alkaa höyrystyä niissä.Mikäli saunaan haluaa mennä suihkun jälkeen, kampaaja suosittelee, että hiuksiin kiedotaan kuiva pyyhe.