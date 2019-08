Mitkä asiakkaiden pyynnöt ärsyttävät suomalaiskampaajia? Kokenut kampaaja harmittelee erityisesti yhtä: ”Älä kuvittelekaan”

MyStyle

Kampaajan työ on asiakaspalvelua parhaimmillaan. Niin naiset kuin miehet osaavat olla hyvin tarkkoja hiuksistaan, ja peilikuvaa tuijotetaan kampaamon penkillä välillä hyvinkin kriittisesti.Kampaajalta vaaditaan myös hyviä sosiaalisia taitoja, sillä tuntien hiusoperaatioiden aikana moni asiakas kaipaa juttuseuraa.Kampaajan työ ei olekaan helpoimmasta päästä. Tästäkin huolimatta kampaaja haluaa tehdä parhaansa ja saada asiakkaan tyytyväiseksi.– Toivoisin, että kaikki asiakkaat nauttisivat kampaajan penkissä. Kun olo on rento, kampaajakäynnistä pystyy myös nauttimaan, Keski-Suomessa työskentelevä kampaaja sanoo.Vaikka suurin osa asiakkaista on ymmärtäväisiä kampaajan työtä kohtaan, kuulevat kampaajat myös kysymyksiä ja pyyntöjä, jotka aiheuttavat harmaita hiuksia. Kyseisen keskisuomalaisen kampaajan mukaan yksi asiakkaan pyynnöistä on kaikista ärsyttävin.– Kaikista pahinta on se, että asiakas antaa vapaat kädet. Se on semmoinen ansa, mihin et voi ikinä astua. ”Saat vapaat kädet” tarkoittaa todella todella harvoin sitä, että saa oikeasti vapaat kädet.Kampaajan mukaan kyseessä on yleinen toive.– Silloin on aloitettava selvittämään reunaehtoja, eli mitä asiakas ei ainakaan halua. Yleensä ihmiset tietävät, mitä he eivät halua, ja monesti löytyy todella paljon asioita, joita ei saa hiuksille tehdä.Kampaaja suosittelee täysin vapaiden käsien antamista korkeintaan tutulle kampaajalle, jonka kanssa on vuosien luottamussuhde.– Jos kaipaa jotain uutta, kannattaa pyytää kampaajaa ennemmin ehdottamaan jotain. Asiakkaan kannattaa suoraan kertoa, että hän ei tiedä, mitä oikein haluaa.Turkulainen kampaaja on samaa mieltä kollegansa kanssa.– Kampaajalle tullessa kannattaa kerätä kuvakollaasi ja fiiliskuvia hiuksista, joita toivoo. Muuten voi käydä niin, että kampaaja ja asiakas ajattelevat täysin eri tyyliä.Turussa työskentelevä kampaaja kertoo, että asiakkaat pyytävät edelleen aina silloin tällöin liian hurjia tyylimuutoksia yhdellä kampaamokerralla. Liian kunnianhimoiset pyynnöt voivat saada kampaajan huokaamaan.– Asiakkaiden täytyy olla realistisia. Kampaajat eivät kuitenkaan ole mitään taikureita.Kampaaja toivoo myös, että asiakkaat uskaltaisivat avata suunsa. Hän muistuttaa, ettei tyhmiä kysymyksiä ole olemassa.– Jos on jotain epävarmuuksia, aina voi soittaa ja kysyä.Vantaalla työskentelevä kampaaja kertoo, ettei hän edes suostu liian hurjilta tuntuviin pyyntöihin, kuten pitkähiuksisen yllättävään pyyntöön kaljusta tyylistä.– Eräs minulle tuntematon asiakas istui tuoliin ja sanoi, että haluaa kaikki hiukset pois, kaljuksi asti. Siinä vaiheessa en halunnut leikata, sillä kyseessä saattoi olla hetken mielijohde, josta en halunnut ottaa vastuuta.30 vuotta kampaajana työskennellyttä naista harmittaa lisäksi myös hiusten leikkuuseen saapunut asiakas, joka välttelee pesua rasvaisesta tukasta huolimatta.– Jos sinulla on oikein likaiset hiukset, älä kuvittelekaan, että kampaaja leikkaa ne likaisina. Kyllä ne pestään ensin, sillä hius ei hyvin rasvaisena muokkaudu hyvin.– Toiseksi meillä on kalliit sakset ja trimmerit. Jos hius on hyvin likainen, myös meidän työvälineet kärsivät.Kampaaja toivookin suomalaisten muistavan kampaamokäynnillä erityisesti yhden asian.– Kun kampaaja ehdottaa hiustenpesua, se ei tarkoita sitä, että hän haluaa 10 euroa lisää. Hän haluaa saada hyvän lopputuloksen.