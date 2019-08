MyStyle

Yhdeksän naista paljastaa epäonnistuneet tatuointinsa: ”Näyttää enemmän katkenneelta tamponilta”

Tribaali peukalossa kaduttaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Vuosien aikana olen tajunnut, ettei kuvaa ole tehty hyvällä ammattitaidolla”





Tatuointi muuttui raskauden myötä





15-vuotiaana väsätty tatuointi aiheuttaa vitsailua





”Näyttää enemmän katkenneelta tamponilta”





”Enemmän harakka kuin pingviini”









”Olisin ehkä jättänyt ottamatta”





Hetken huuma, päihteet ja tatuoinnit eivät sovi yhteen





”Perhoset lisättiin hälventämään jo pilalle mennyttä tuotosta”