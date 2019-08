Miksi iho tykkää hapoista? 9 kokeilemisen arvoista tehotuotetta

MyStyle

AHA- ja BHA-happoja tuntuu olevan nykyään purkissa jos toisessakin. Tämän hetken hehkutetuimmat hapot ovat AHA- eli alfahydroksihappoihin kuuluvat glykoli- ja maitohappo.Hellävaraisella glykolihapolla on todistetusti ihoa tasoittavia ominaisuuksia. Maitohappo myös kosteuttaa, ja sopii näin herkkäihoisellekin.Kuorivista hapoista tutuin on BHA- eli betahydroksihappo, joka tunnetaan myös salisyylihappona. Sitä on mukana epäpuhtaan ihon hoitoon tarkoitetuissa tuotteissa. Salisyylihappo rauhoittaa tulehdusta, puhdistaa huokosia ja tepsii auringon aiheuttamiin pigmenttimuutoksiin.The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution -hoitovesi kuorii miedosti. Mukana on ihoa rauhoittavaa aloe veraa ja ginsengiä, 17,50 € / 240 ml.Kulttimaineessa olevan Paula’s Choice -brändin Skin Perfecting 2% BHA-kuorinta on hellävarainen salisyylihappo, joka jätetään iholle, 36 € / 118 ml.Geelimäinen Kicks Beauty AHA 15% Treatment -kuorinta tasoittaa kymmenessä minuutissa ihon sävyä, 19,90 € / 50 ml.Happo tuo mieleen yleensä ensimmäisenä kuorinnan, mutta moninaisesta joukosta löytyy myös vertaansa vailla olevia tehokosteuttajia.Hyaluronihaposta on tullut viime vuosina ihonhoidon vakiokalustoa. Useimmista muista hapoista poiketen se on humektantti, eli happo vetää puoleensa kosteutta ja sitoo sen itseensä.Hyaluronihappoa esiintyy luonnostaan kropassa, missä se pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Vauvoilla hyaluronihappoa on erityisen paljon, mutta iän myötä pitoisuus ihossa laskee. Hyaluronihappoa käytetään myös usein kasvojen täyteainehoidoissa.Novexpert Hyaluronic Acid Booster tekee ihosta sileän. Hellävaraista seerumia voi levittää myös silmänalusiholle, 49,90 € / 30 ml.Geelimäinen Lierac Lift Integral Neck -voide on tarkoitettu silottamaan erityisesti kaulan ja dekolteen ihoa, 67 € / 40 ml.Ärtyneelle ja stressaantuneelle iholle suunnitellussa Mossa Derma+ -sarjan Calming Moisture Cream -kasvovoiteessa on hyaluronihappoa, 15,40 € / 50 ml.Ihon sävyä tasoittava ja juonteita häivyttävä askorbiinihappo on tutummalta nimeltään C-vitamiini.Antioksidanttinen C-vitamiini on oikea ihon jokapaikanhöylä: se kirkastaa ja kiristää ihoa, suojaa sitä vapailta radikaaleilta ja tekee ihosta terveemmän ja hehkuvamman näköisen. C-vitamiinipitoiset ruuat tekevät hyvää koko kropalle, mutta ravinnosta saatavasta tehoaineesta vain häviävän pieni osa päätyy iholle. Kasvoveden, seerumin tai kosteusvoiteen mukana levitetty askorbiinihappo päätyy varmasti toivottuun kohteeseen.Ihoa vahvistavassa Medik8 Daily Radiance Vitamin C -päivävoiteessa on mukana aurinkosuoja, 73 € / 50 ml.Lumene Nordic-C Valo -hoitoneste tekee ihosta kirkkaamman, 14,90 € / 150 ml.C-vitamiiniseerumeiden klassikko Kiehl’s Powerful-Strenght Line Reducing Concentrate sisältää paljon vitamiinia, mikä lämmittää ihoa, 62 € / 50 ml.Kuvat: ValmistajatJuttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 28/2019.