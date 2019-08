MyStyle

Syksyn rento työmuoti ei turhaan jäykistele – 3 tyylikästä asua työpaikalle

Me Naiset

Katse kinttuihin





Kevennä hetkeksi





Mukavasti sammareissa





Seilorimeininkiä





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/nyt-nerokasta-verkkatakki-housuihin-ja-2-muuta-kreisia-kikkaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/kesan-kuumin-festarityyli-loytyikin-suviseuroilta-10-kuvaa-huikeista

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/mita-se-kertoo-meista-etta-30-kayttokertaa-vaatteelle-haaste-ja-vuoden

Leikittele asussa väljyydellä vain ylä- tai alaosassa. Vajaamittaiset housut pitävät asun sirona.Jos et tahdo jäykistellä jakussa, kokeile siistiä päällyspaitaa poolon parina. Vaaleat sukat raikastavat asua.Vakosamettihousut antavat rennomman ilmeen toimistoklassikolle, valkoiselle kauluspaidalle. Yhdistele asussa rohkeasti saman värin eri sävyjä.Viivy vielä hetki, kesä! Lämmittävä pooloneule saa meritunnelmaa rennoista raidoista.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 30/2019.