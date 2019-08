MyStyle

Tuliko jalkaan rakko? Ihotautilääkärit neuvovat, miten kannattaa toimia – ja mitä ei saa tehdä

Vältä puhkaisemista

Neljä ehdotonta ohjetta

Käytä nesteen vapauttamiseen steriloitua neulaa. Kun olet steriloinut neulan esimerkiksi alkoholilla huuhtomalla, pistä sillä rakkoa mahdollisimman hellävaroen. Älä purista. Neste valuu kyllä ulos itsestään. Kun rakko on tyhjentynyt, jätä sen päällä ollut iho paikoilleen, vaikka se hieman pussittaisikin. Ihokerros edistää paranemista. Sivele rakon kohtaan voidetta tai vaseliinia, ja peitä se laastarilla.

