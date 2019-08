Näin hiukset voi suojata suoristamisen aiheuttamilta vaurioilta – moni käyttää lämpösuojaa, mutta unohtaa toisen tärkeän teon

MyStyle

Näin hiukset voi suojata suoristamisen aiheuttamilta vaurioilta – moni käyttää lämpösuojaa, mutta unohtaa tois

Mitä vähemmän raudanvetoja, sen parempi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä lämpösuoja?

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/suoristusrauta-loistokihartaja-nain-loihdit-kolmet-erilaiset-kiehkurat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/sileat-hiukset-suoraan-suihkusta-lopeta-pyyhekuivaus-jos-haluat-paasta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/listasimme-kiharrustekniikat-joilla-saat-juuri-sellaiset-laineet-tai?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/suorahiuksinen-katariina-24-kokeili-hehkutettua-curly-girl-metodia-ja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article