Suomalaista kauneudenhoitoa hehkutetaan maailmalla – onko käsillä jopa K-beautya isompi kauneusbuumi?

Raikasta ja luonnollista kauneutta hehkutetaan

Mitä on suomalainen ihonhoito?

Luonnollisuus ainesosissa. Suomessa on toden totta verrattain todella puhdas luonto, jonka antimia kosmetiikassa voidaan hyödyntää. Se, minkä verran kosmetiikkavalmistajat todella hyödyntävät niitä, on kysymysmerkki. Lumene on toki pitkään korostanut luonnosta saamaansa inspiraatiota ja sen tuotteet ovat edelleen varsin suosittuja kotimaassaan, mutta entäpä muut brändit? Suomalaiset kun käyttävät paljon muitakin kosmetiikkamerkkejä. Luonnollisuus asenteissa. Ainakin suomalaiset itse usein puhuvat kauneustottumuksistaan jopa vähättelevään sävyyn, sillä meillä ei perinteisesti ole kaivattu kovin kummoisia kommervenkkejä kauneuden eteen. Stereotypia lienee, että suomalainen nainen ei meikkiä juuri käytä ja ihonhoidoksikin riittää perusvoide. Koska luonnollisuus on viime aikoina ollut kovassa nosteessa kauneusmaailmassa, ei ole ihme, että ajatus viehättää brittejä. Mutta ovatko suomalaiset todella edelleen niin kursailemattomia ulkonäkönsä suhteen?

