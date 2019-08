MyStyle

Jättitestissä kosteuttavat hiustenhoitosuihkeet – kokeilimme 19 tuotetta, kaksi on ylitse muiden

Paul Mitchell Awapuhi Moisture Mist, 24,90 € / 250 ml





Saphira The One, 31 € / 150 ml





Moroccanoil Color Complete Protect & Prevent Spray, 28,90 € / 160 ml





Bio Rich Aroma Therapy, 3,70 € / 250 ml





Lh-Beauty Oliivi hoitosuihke, 4,80 € / 250 ml





Vivaiodays Tsubaki Leave-on Conditioner & Detangler, 17 € / 100 ml





Evo Happy Campers Wearable Treatment, 27,90 € / 200 ml





B’long Hair Care Perfect Leave-In, 24,50 € / 300 ml





LV Kosteuttava hoitosuihke, 4,20 € / 50 ml





Joico Moisture Recovery Leave-in Moisturizer, 19,90 € / 300 ml





Paul Mitchell Tea Tree Lavender Mint Conditioning Leave-in Spray, 17,90 € / 200 ml





Innersense Sweet Spirit Leave In Conditioner, 10 € / 59 ml





Eleven Australia Detangle My Hair Leave-in Spray, 21,90 € / 250 ml





Design.ME Fab.ME Mother of all Treatments, 26,90 € / 230 ml





Keune Care Keratin Smooth 2-Phase Spray, 16,24 € / 200 ml





IdHAIR Elements Xclusive 911 Rescue Spray, 17,95 € / 125 ml





Urtekram Coconut Spray Conditioner Leave In, 7,29 € / 250 ml





Ikoo Infusions Duo Treatment Spray Anti-Frizz, 15,95 € / 100 ml





Four Reasons Moisture Mist, 9,90 € / 250 ml