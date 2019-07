MyStyle

Valitsimme loppukesän ihanimmat kengät – 15 kesäistä paria alle 50 eurolla

Ballerinat yksityiskohdilla













Eläinkuosit













Lipokkaat ja avonaiset pistokkaat









Värikkäät ja matalat korkokengät









Rokkaavat festarikengät









Valkoiset kengät













Elokuun koittaessa ei suinkaan ole syytä pakata kesäkenkiä komeroon – kesää on vielä jäljellä oikein mukavasti! Viimeistään tässä vaiheessa onkin aika hankkia unelmien kesäkengät.Kokosimme yhteen loppukesän ihanimmat kengät – ja vielä alle 50 eurolla.Klassiset, mustat ballerinat toimivat aina. Tuttuun ja turvalliseen tyyliin voi saada hieman särmää ja piristystä yksityiskohdilla. Mesh-kangas, ketjut ja soljet tekevät kengistä persoonallisemmat.Eläinkuosit ovat jo pitkään olleet pinnalla, ja on aika ottaa kaikki irti mielipiteitä jakavasta muodista. Räväkkä tyylitaituri valitsee neonväriset kengät – klassisempi pukeutuja suosii hillitympää tyyliä myös eläinkuosin suhteen.Klassiset ja simppelit lipokkaat peittävät suurimman osan jalkapöydästä. Ihanan helpot kengät näyttävät hyvältä niin farkkujen kuin hameidenkin kanssa.Ihanien korkokenkien ei tarvitse olla korkeat! Neliönmuotoiset korot näyttävät hyvältä myös matalampina versioina. Värit kuuluvat kesään, ja on aika ottaa niistä kaikki irti.Loppukesästä riittää vielä rientoja ja festareita. Avonaiset, rock-henkiset nilkkurit ovat taatusti festareiden cooleimmat kengät. Hanki siis päheät biker- tai cowboynilkkurit mukavilla koroilla.Vielä ennen syksyn kurakelejä on aikaa nauttia valkoisista kengistä. Valkoiset kengät ovat yksi tämän vuoden trendeistä, joten kenkiä löytyy varmasti vielä kauppojen hyllyiltä.