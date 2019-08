MyStyle

Kuivashampoo ei ennen juuri vaikuttanut hiuksiini – yhden vinkin ansiosta ne pysyvät nyt upeina jopa 3 päivää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten vinkki toimi minulla?

Miten kuivashampoosta saa irti suurimman hyödyn:

Suihkuta kuivashampoota puhtaisiin hiuksiin jo illalla, ja anna sen vaikuttaa hiuksissa yön yli. Harjaa hiukset ja häivytä kuivashampoon jämät seuraavana aamuna. Nauti lähmättömästä tukasta 1–3 lisäpäivää.

Mitä iloa ennaltaehkäisystä on?

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hiukset-puhtaaksi-ilman-sampoota-7-tapaa-pesta-tukka-ekologisesti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/totuus-hiusten-pesuvalista-hiustutkija-hiuspohja-karsii-jos-hiukset?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/annakaisa-testasi-voiko-vaahtoavalla-kuivasampoolla-siirtaa-hiustenpesua?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/sampookikka-jonka-avulla-voit-pesta-hiukset-entista-harvemmin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article