MyStyle

Ikääntyvän ihon hoito-ohjelma aamuun ja iltaan – muista ainakin nämä asiat

Me Naiset

Aamuisin:

Iltaisin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuukausittain:





60+-iholle suunnatussa Nivea Cellular Hyaluron Filler+ Elasticity Reshape SPF 30 -päivävoiteessa on suojakerroin, 18 € / 50 ml. L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age -silmänympärysvoide heleyttää silmänympäryksiä, 16,95 € / 15 ml. Ole Henriksenin Power Peel Transforming Facial System -kuorinnassa on kolme vaihetta. Suositellaan käytettäväksi kerran kuussa tai kahdessa, 76,50 € / 6 kuorintakertaa. Cliniquen omavalintaiseen Dramatically Different -geeliin saa lisättyä oman ihontarpeen mukaisen seerumin, 61,50 €. Ducray Melascreen Depigmenting Intense Care hoitaa ja vaalentaa auringosta johtuvaa hyperpigmentaatiota, 29 € / 30 ml. Mossan Glow Cocktail Illuminating Anti-Pigmentation -seerumi vaalentaa pigmenttimuutoksia, 14,20 € / 25 ml. Korresin geelimäinen Wild Rose -kasvovesi tasapainottaa ihon ph-arvoa, 36 € / 150 ml.

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/liikaa-ryppyja-siistiin-silmameikkiin-meikkitaiteilija-kertoo?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/toimitus-listasi-7-kasvovoidetta-jotka-ovat-niin-hyvia-etta-ostamme?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ihonhoidon-edullinen-tehoaine-jota-kannattaa-nyt-etsia-purkin-kyljesta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/rypistyyko-silmanymparysihosi-huolestuttavaa-vauhtia-vika-saattaa-olla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

Neljän-viidenkympin tienoilla iho alkaa menettää kimmoisuuttaan, kun kollageenintuotanto vähenee ja kosteustasapaino alenee.Ikääntyvän ihon hoidon pääpointteja ovat kevyiden juonteiden silottaminen, pigmenttiläiskien häivyttäminen sekä yleisesti ihon virkistäminen. Koska ikääntyvä iho on usein pintakuiva, ovat kuivan ihon hoitonesteet ja voiteet usein sopivia.Valitse kuivalle iholle suositeltu putsari. Muista niin pesussa, kosteutuksessa kuin aurinkosuojauksessa myös kaula ja dekoltee! Ikääntyessä nuoruuden huolettomat auringonottopäivät alkavat näkyä kasvoilla: hoida poskipäille ja ylähuuleen ilmestyneitä pigmenttiläiskiä vaalentavalla seerumilla tai voiteella.Viimeistele pesu alkoholittomalla, kosteuttavalla kasvovedellä. Retinolia sisältävä yövoide tasoittaa juonteita ja estää uusien muodostumista.Ihosta tulee iän myötä myös herkempi. Venytä kuorimisväliä viikosta kuukaudeksi: tee kotikuorinta tehokkailla hedelmähapoilla, jotka kirkastavat ihoa tehokkaasti.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 23/2019.