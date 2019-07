MyStyle

Ihotautilääkäritkin ylistävät nyt edullista ihmeaihetta – silottaa ryppyjä ja sopii akneiholle

Hyötyä moneen pieneen iho-ongelmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hellävaraista ihonhoitoa





















Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/napit-irti-kasvoissa-yksi-kohta-josta-ei-saisi-puristaa-finnia?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/varpu-33-teki-yhden-muutoksen-ihonhoidossa-kuivuus-ja-kiristys-katosivat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/mista-ihonhoidossa-kannattaa-maksaa-kokosimme-yhteen-kunkin-tuotetyypin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/enemman-haittaa-kuin-hyotya-naita-ihonhoitotuotteita-ei-koskaan-kannata?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article