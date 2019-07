MyStyle

Testasimme kangasnaamiot kasvoille – voittajatuote sai 10 minuutissa aikaan näkyvän muutoksen

Kicks Vitamin C Serum Infused Bio-Cellulose Sheet Mask, 5,90 €





Garnier Skinactive Moisture Bomb kosteuttava kangasnaamio, 2 €

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Unmasque Beauty Masque B.A.R. Foil Rosé Gold Sheet Mask, 7 €

Its Skin Power 10 Formula Mask Sheet, 3,90 €

Origins Flower Fusion Hydrating Sheet Mask, 4,90 €

Whamisa Organic Seeds & Rice Fermented Hydrogel Mask, 9,90 €

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/trendikas-kangasnaamio-voi-paljastaa-ihosi-tilan-tee-helppo-testi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/korealainen-kauneudenhoito-valloitti-suomenkin-mitka-trendeista-toimivat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/parin-euron-superliina-4-niksia-kaytetyn-kangasnaamion-hyodyntamiseen

15 minuuttia.Bioselluloosasta tehdyn naamion luvataan muovautuvan kasvoille täydellisesti, ja lupaus pitää. Käytön jälkeen iho on alkutilannetta pehmeämpi, mutta ei tunnu yhtä kosteutetulta kuin joidenkin verrokkien käytön jälkeen.15 minuuttia.Suojakalvolla varustettu pakkaus on erittäin kätevä: kalvo poistetaan, kun naamio on levitty kasvoille, joten käyttö on siistiä. Maski istuu kasvoille napakasti. Tuoksu on hieman pesuainemainen ja saattaa ärsyttää herkimpiä neniä. Vaikutus ei testin tehokkain.10–20 minuuttia.Tämä oli ensimmäinen tuote, jonka testasin, joten kosteuttavat vaikutukset näkyivät kaikkien selvimmin. Vaikutukset olivat kuitenkin hyvät myös toisella testikerralla, ja pronssinhohtoinen naamio näytti kasvoilla lähes ylelliseltä. Käytön jälkeen iholla oli pientä epämiellyttävää kihelmöintiä, vaikka en ole allerginen tai herkkäihoinen.15–20 minuuttia.Kaikkia naamioita käytetään puhdistetuille kasvoille, mutta ennen tämän käyttöä kehotetaan erikseen kosteuttamaan iho kasvovedellä. Lopputuloksena oli ihanan siloinen hipiä, vaikka heti käytön jälkeen kasvot tuntuivat tahmaisilta, ja tuoksu oli ehkä turhankin voimakas.10 minuuttia.Testin miellyttävin käyttökokemus. Naamiossa oli jumalaisen ihana sitrustuoksu, joka teki naamiohetkestä luksusta. Ja kun naamion alta vielä paljastuivat hyvinvoivat ja kosteutetut kasvot, näiden naamioiden käyttö jatkuu varmasti.TESTIN VOITTAJA!20–30 minuuttia.95-prosenttisesti luomuraaka-aineista valmistetussa naamiossa on kaksi eri osaa, leualle ja kasvojen yläosalle erikseen. Sen asettelu vaatii turhankin paljon näpertelyä, varsinkin kun geelinaamio on muutenkin liukas. Käytön jälkeen iho oli kimmoisa ja pehmeä.Juttu on ilmestynyt aun perin tammikuun 2019 Gloriassa. Lisää Glorian juttuja löydät osoitteesta menaiset.fi/gloria.