Suomeen saapunut parturi-kampaamoketju lupaa leikata mitkä tahansa hiukset 15 minuutissa 24,99 eurolla – testasimme: katso video!

MyStyle

Suomeen saapunut parturi-kampaamoketju lupaa leikata mitkä tahansa hiukset 15 minuutissa 24,99 eurolla – testa

Testasimme edullisen hiustenleikkuun: Katso yllä olevalta videolta, kuinka palvelu toimii ja onnistuuko leikkaus vartissa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Toimittajan huonot latvat leikattiin 17 minuutissa

Taustalla tuttujen jättien perustajat