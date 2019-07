MyStyle

Kulmakarvojen kotivärjäys on silkkaa säästöä – kokosimme vinkit onnistuneeseen lopputulokseen

Muotoile ensin

Ennakkovalmistelut

Pese kasvot ja kulmakarvat perusteellisesti. Kuivaa pyyhkeeseen. Harjaa kulmakarvat niin, että väri on helppo levittää. Levitä vaseliinia kulmakarvoja ympäröivälle iholle, jotta väri ei tartu väärään kohtaan. Lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen aloittamista. Sävy on hyvä valita hiusten värin mukaan.

Itse värjääminen

Levitä kulmaväriä harjalla ensisijaisesti vain kulmakarvoihin. Jos kulmakarvoissasi on aukkoja, jotka peität normaalisti meikillä, väriä voi sivellä myös niihin kohtiin. Ota kuitenkin huomioon, että pigmentti tarttuu ihoon vahvemmin kuin karvaan, joten vaikutusajan iholla on hyvä olla lyhyempi. Värien vaikutusajat vaihtelevat, joten paketin ohjeen mukaan. Tärkeintä on, että väri vaikuttaa molemmissa kulmakarvoissa yhtä kauan. Kun kulmaväri on paikoillaan ja tekee taikojaan, yli mennyt väri kannattaa pyyhkiä iholta kostealla vanupuikolla. Vaseliinin ansiosta väri pyyhkiytyy pois helposti. Kun väri on saanut vaikuttaa ohjeen määräämän ajan, pyyhi se pois kostealla vanulapulla ja huuhtele kasvot. Kulmakarvat ovat valmiit!

Entä jos jotain meni vikaan?

