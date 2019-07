MyStyle

Testasimme 15 pohjustusvoidetta, jotka pelastavat meikkisi – voittaja on suorastaan täydellinen tuote

Gosh Primer Plus+ Skin Adaptor, 24,90 €





Ole Henriksen Banana Bright Face Primer, 50,50 €





Kicks Beauty Skin Protecting Primer, 17,90 €





L’Oréal Paris Infaillible Luminizing Primer, 12,90 €





Estelle & Thild Liquid Illuminator, 31,50 €





Physicians Formula Spotlight Illuminating Primer, 16 €





L'Oréal Paris Glow Chérie, 17,90 €





MAKETHEMAKE Niacinamide Soft-Focus Primer, 18 €





Sensai Glowing Base, 50,90 €





Max Factor Miracle Prep Pore Minimising + Mattifying, 17,50 €





Max Factor Miracle Prep Colour-Correcting + Cooling, 18,50 €





Clarins Instant Poreless, 29,50 €





NYX Bare With Me Hydrating Jelly Primer, 19,50 €

Dior Backstage Face & Body Primer, 47,90 €





Beautyblender Opal Essence Serum Primer, 36,90 €