Luo rento lomatyyli sekoittamalla lempivaatteet grungeen – 17 täydellistä poimintaa

Ilmavat ja kauniisti laskeutuvat vaatteet ovat kesänsä kaupungissa viettävän ystäviä. Tyylin ytimessä on puuvillainen tai pellavainen kauluspaita.Puuvillamekko on selästä avoin. 39,99 €, Vero Moda.Tyyliin sopiva olkihattu on sopivan simppeli. 24,99 €, Lindex.Puuvillakrepistä ommeltu A-linjainen hame on paras polvimittaisena. 69 €, Arket.Kullanväriset korvakorut viimeistelevät tyylin. 19 €, Other Stories.Leveät lahkeet ja runsaat helmat kaipaavat kaveriksi jykeviä kenkiä. 49,99 €, Mango.Vyöllä varustettu puuvillaelastaanitakki on perinteistä farkkurotsia tyylikkäämpi. 49,99 €, Lindex.Kauluspaita on laatikkomallia, 99 €, R-Collection.Nostalginen kassi on hauskan linjakas. 9,95 €, House.Leveälahkeiset housut ovat hauskat vajaamittaisinakin. 39,95 €, Zara.Kesälöysäilijän tyyli syntyy näin: ota lempivaatteesi ja sekoittele niistä grunge-henkisiä asuja – vaikka silmät kiinni!Viskoosihousut roikotetaan henkarilla kuiviksi ja rypyttömiksi. 34,99 €, Vero Moda.Näissä laseissa katsot maailmaa ruusunpunaisten linssien läpi. 55 €, Polaroid.Jätä väljän puuvillajakun nappi auki. 49,95 €, Zara.Sandaalit tuovat asuun yhden herkkukuosin lisää. 22,95 €, Zara.Punoskassi roikkuu grungesti pitkän olkahihnan varassa. 19,99 €, Mango.Huoleton kukkamekko on kesän käytetyin vaate. 69,99 €, Object.Kesällä hatun käyttöön ei tarvita uskallusta. 69 €.Liukuvärjätty satiinihame on parhaimmillaan löysän yläosan kanssa. 19,95 €, Zara.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 26/2019.