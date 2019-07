Vuodenaikaan nähden yllättävä hiusmuutos leviää nyt julkkisten keskuudessa – onko tässä sinunkin valintasi syksyksi?

MyStyle

Vuodenaikaan nähden yllättävä hiusmuutos leviää nyt julkkisten keskuudessa – onko tässä sinunkin valintasi syk





https://www.instagram.com/p/B0EMoTuAbNl/?utm_source=ig_embed





https://www.instagram.com/p/B0FlkxflJy7/

https://www.instagram.com/p/BzgudSPhS6F

https://www.instagram.com/p/B0R8mmxhN7H/

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/vaaleaa-vai-tummaa-trendikas-sieniblondi-taydellinen-hiusvari-sinulle?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/harkitsetko-vaaleita-hiuksia-10-herkullista-savya-persikkablondista?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/5-hiusvaria-jotka-toimivat-paremmin-kuin-anti-age-voide?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/anna-kasvaa-9-todistetta-siita-etta-tyvikasvu-saa-vaaleat-hiukset?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article