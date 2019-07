MyStyle

Kesän monikäyttöisin vaate on tässä – mikä on suosikkisi kuudesta ihanasta mekosta?

Yhtä luonnon kanssa





Pue mekon kanssa bootsit





Muodikkain hattumalli on korkea





Kimalla kilpaa auringon kanssa





Mustakin kuuluu kesään





Paljetteja ja ruutuja





Kukkakuosisessa mekossa olet kuin Pieni talo preerialla -tv-sarjasta.Kesän mekkomuodissa on vaikutteita kuumilta aavikoilta. Turkoosin mekon värimaailma on lainattu suoraan Afrikan basaareista. Tyyli rikkoutuu hauskasti, kun sandaalien sijaan jalassa on ronskit bootsit.Helteeltä päähine suojaa parhaiten, kun sen asettelee takaraivon sijaan keskelle päätä. Korutrendeissä simpukkakorut tekevät tuloaan.Ohuet materiaalit, läpikuultavuus ja kamelin väri ovat kesän trendijuttu. Laskeutuva materiaali saa helmat hulmuamaan parhaiten.Frillahelmainen pikkumusta ja bootsit näyttävät täydelliseltä kesäisissä rantajuhlissa.Paljettimekko ei näytä morsiuspuvulta, kun yhdistät sen ruutubleiseriin ja kiedot kaulaan huivin. Saat lookista käyttökelpoisen mihin tahansa keskikesän juhliin.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 25/2019.