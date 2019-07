MyStyle

Toimituksen suosikit! Kasvovoiteet, joita ostamme kerta toisensa jälkeen

1. Nivea Soft kosteusvoide, 200 ml, n. 5 €





2. Garnier Skin Active Moisture+ Rose -kosteusvoide, 50 ml, 6,90 €





3. Mossa Youth Defence Moisturising Antioxidant -päivävoide, 50 ml, 14,90 €





4. Lush Cosmetic Lad -kasvovoide, 45 g, 23,95 €





5. Skin79 Aragospa Aqua Deep Cream -kosteusvoide, 90 ml, 29,70 €





6. Neal’s Yard Remedies Rehydrating Rose Daily Moisture -kasvovoide, 100 ml, 36 €





7. Whamisa Water Cream -kosteusvoide, 50 ml, 38,90 €





