Testasimme vaahtoavan kuivashampoon! Kenelle uusi koostumus sopii ja voiko sillä siirtää hiustenpesua?

Kuivashampoot ovat perinteisesti olleet suihkutettavia, mutta nyt saatavilla on myös vaahtomaisia tuotteita. Me Naisten toimittaja Annakaisa Vääräniemi testasi uutuuden ja koki yllätyksen.

Uusi tuote testiin

1. Mattaista keveyttä

2. Lisää volyymiä ja pikasuoristus pehkoon





3. Syväpuhdistava pesu tekisi hyvää





Mikä?

Quickie.me -kuivashampoovaahto, 26,90 euroa.

Mitä tuote lupaa?

Puhdistaa, raikastaa ja lisää volyymia.

Estää hiuksia sähköistymästä.

Riisitärkkelys imee hiuspohjan rasvaisuutta.

Kenelle se sopii?

Tuote sopii hiuksille, jotka eivät ole vielä täysin lässähtäneet. Äärilikaisiin hiuksiin tuotetta lienee turha kokeilla. Tuote on periaatteessa väritön, mutta voi saada toisena käyttöpäivänä hiukset näyttämään tavallista vaaleammilta.

Mitä se tekee?

Nostaa tyveä kunnolla ja tekee hiuksista helpommin muotoiltavat. Tuote on todella riittoisa. Noin golfpallon kokoinen vaahtopallo riittää, jos hiukset ovat ohuet eikä kaipaa megailmavaa kampausta.

Muita havaintoja

Suihkutettava kuivashampoo sopii mielestäni paremmin esimerkiksi mökkiolosuhteisiin kuin kuivashampoovaahto. Vaahdotettava kuivashampoo tahmaa kädet. Lähellä on hyvä olla vesipiste niiden pesemiseen.

Vaahtomaisia kuivashampoita on monenlaisia eri hintaluokissa. Halvimmat saa reilulla kymmenellä eurolla.

