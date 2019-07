MyStyle

Kurvikkaampi kesätyyli! Pluskokoisten naisten 10 upeaa asua

Farkkutakki ja valkoiset lenkkarit

Kesän trendikkäin hame

Ikoninen kesätyyli

Muodikkaan luottokombo

Skarppia kuosia

Leopardihame ja hiuspanta

Muista imartelevin mekkomalli

Konjakkiset asusteet

Astetta tyylikkäämpää

Mustavalkoista pilkkua

Minkä tahansa asun kaveriksi voi heittää vintagehenkisen farkkurotsin ja vuodesta toiseen voittokulkuaan jatkavat valkoiset lenkkarit tai tennarit.Midimittainen, kevyesti laskeutuva ja ohutkankainen hame on kauden hitti. Valitse väri makusi mukaan ja lisää halkio, jos haluat.Vaaleansini-valkoraidallinen pellava- tai puuvillavaate ja olkihattu – tämän raikkaammaksi ei kesätyyli mene!Röyhelöhelmainen kietaisuhame, suuret rinkulakorvikset, ämpärilaukku, vaalea denim ja pistokkaat? Tällä listalla et voi mennä vikaan.Vahvat värit ja näyttävät kuosit näyttävät ihanilta kesällä ja vaativat seurakseen vain simppelit asusteet. Boheemin tyylin lisäksi ne voi parittaa skarppeihin linjoihin.Joka toinen trenditietoinen on hankkinut tänä kesänä leopardikuosisen hameen. Myös solmupanta kuuluu hetken suosikkeihin.Kietaisumekko pukee jokaista vartaloa.Talvikauden mustat kengät ja laukut korvataan kesällä toisella ikisuosikilla, konjakinruskealla nahalla.Tässä on yksi kesän siisteimmistä tyyleistä! Beiget korkeavyötäröiset kangashousut, valkoinen paitis ja asun kruunaava kaksiosainen kaulakoru kuuluvat nyt monen aikaansa seuraavan pukeutujan vaatekaappiin.Pilkut ovat nyt in kaikissa sävyissä. Mustavalkoinen on klassikkovalinta myös kesämekkoon.