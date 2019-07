MyStyle

Luvassa hikeä, kyyneleitä tai kastumista? Tässä ovat kesän parhaat vedenkestävät meikit

Kesän trendimeikki on sporttinen wet look, joka näyttää siltä kuin olisi pompattu meikit naamassa altaaseen. Varmista, että meikki on pompatessa vedenkestävä!

Uimarin huulille





Pohja pitää





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kestävät rajaukset





Ripsari, joka ei valu poskille





Peiteväri & puuteri päälle





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/vedenkestavat-ripsivarit-testissa-loysimme-3-erinomaista?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/voi-iho-taman-hetken-halutuin-meikkitrendi-kuvat-osoittavat-kuinka?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/tiesitko-etta-vedenkestavaa-ripsivaria-ei-kannattaisi-kayttaa-joka-paiva?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

Vedenkestävät meikit ovat täydellisiä kesäkumppaneita, sillä ne eivät hätkähdä hikeä eivätkä vesipisaroita.Huoleton meikki ei vaadi korjailua päivän aikana. Muista kuitenkin kunnon puhdistus: pysyvämpi pakkeli vaatii vedenkestävälle meikille tarkoitetun poistotuotteen tai kaksoispuhdistuksen.By Terry Crayon Lèvres Terrybly -huulikynä tekee tarkkaa jälkeä ja torjuu ikääntymisen merkkejä, 22 €.Max Factor Lipfinity Velvet Matte Liquid -huulivärillä maalaat intensiiviset ja huolitellut punahuulet vesileikkeihin, 13,50 €.Bronx Colors Waterproof Foundation -meikkivoide kestää virheettömänä erittäin pitkään, 16,90 €.Babor Camouflage Fixing Powder -irtopuuteri tekee pohjameikistä vedenkestävän, 20 €.Vedenkestävä Elizabeth Arden 24 Hour High Drama Eye Liner -silmänrajauskynä levittyy tasaisesti, 25,90 €.Urban Decay Brow Blade -kulmakynällä onnistuu elegantti ja valumaton kulmameikki, 26 €.Lancôme Ombre Hypnôse Stylo 24H -luomivärikynän voidemainen koostumus ei suttaannu eikä kulu, 29,90 €.Lumene True Mystic Volume Waterproof Mascara tuo runsautta kerros kerrokselta, 8,90 €.Clarins Double Fix Mascara -ripsivärin kiinnittäjä tekee vesiliukoisesta kulma- tai ripsiväristä vedenkestävän, 24 €.Vedenkestävä Laura Mercier Smooth Finish Foundation Powder -meikkipuuteri antaa iholle mattapinnan ja häivyttää hienoja juonteita, 53 €.Essence You Better Work! Camouflage -peiteväripaletti sopii ihon värivirheiden peittämiseen hikisissäkin olosuhteissa, 4,70 €.Juttu on ilmestynyt alun perin Me Naisten numerossa 25/2019.