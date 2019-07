MyStyle

Häiritsevätkö tummat silmänaluset, mutta peiteväri paakkuuntuu? Näin ehostat ilmeen raikkaaksi

Kosteuta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meikkaa





Kiinnitä





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hieromalla-silmapussit-sileiksi-ammattilainen-vinkkaa-helpon-konstin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/apua-peitevoide-vain-korostaa-silmanalusryppyja-4-vinkkia-joilla-onnistut?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/miksi-silmanymparyksille-pitaa-olla-oma-voide-2-hyvaa-syyta-ja-yksi?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/rypistyyko-silmanymparysihosi-huolestuttavaa-vauhtia-vika-saattaa-olla?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

Onko sillä oikeasti niin paljon väliä, mitä silmien alle lätkii? Kyllä on: silmänympärysvoide on tehty varta vasten ohuelle silmänalusiholle, joten se kosteuttaa ja hoitaa ihoa silmien alla paremmin kuin tavallinen kosteusvoide. Molemmissa on todennäköisesti samat tehoaineet, mutta eri pitoisuuksina.Hyvin kosteutetulle silmänalusiholle on helpompi levittää meikkiä ja silmänaluset näyttävät virkeämmältä kosteutettuna. Tehokkaasti kosteuttavasta silmänympärysvoiteesta hyötyvät kaikki, iästä riippumatta.Avénen Soothing Eye Contour Cream -silmänympärysvoide on ykkönen ärtyneiden ja kutisevien silmänalusten kosteutukseen, 22,70 € / 10 ml.Tummia silmänalusia häivyttävä Lieracin Diopticerne-emulsio riittää kiireisenä aamuna yksistään tuomaan pilkettä silmiin, 24,90 € / 15 ml.Talikan Eye Therapy Patch -silmänalusnaamiot silottavat ja pehmentävät silmänalusihon ja meikki on helpompi levittää. Naamioparia voi käyttää useamman kerran, 43 € / 6 kpl.Meikin levittämiseen ei ole yhtä oikeaa keinoa: yksi tykkää sormista, toinen siveltimestä. Pyöreä, pullea sivellin levittää peitevoiteen tasaiseksi, kevyeksi kerrokseksi. Jos tykkäät työskennellä sormilla, lämmittele käsiä ennen meikkaamista.Ohut kerros pigmenttistä peitevoidetta riittää. Jos silmänalusesi ovat tummat, valitse tehokkaasti peittävä peitevoide, mutta käytä sitä kevyesti. Liian paksu kerros tuo esiin juonteet ja iho voi näyttää tunkkaiselta.IT Cosmeticsin Bye Bye Under Eye Concealing Pot -peitevärissä on peittoa, mutta kuulas lopputulos. Sillä voi tasoittaa muitakin kasvojen sävyeroja, 29 €.Ihon sävyä tasoittava Ole Henriksenin Banana Bright Eye Cream -silmänympärysvoide toimii myös meikinpohjustajana, 47 € / 15 ml.Real Techniques Eye Shade + Blend -setin siveltimillä levität myös peitevoiteen, 12,90 €.Meikin kiinnittäminen irtopuuterilla pidentää aamurutiinia pari minuuttia, mutta varsinkin ennen pitkää päivää puuha on joka sekunnin arvoinen.Painele peitevoiteen päälle ohut kerros puuteria siveltimellä tai muhkealla puuterisudilla. Puuteri pitää meikin kohdillaan ja suojaa alla olevaa meikkiä tuhriintumiselta. Valitse silmänalusille puuteri, jossa on mukana kosteuttavia ainesosia. Näin se ei tartu kuivimpiinkaan kohtiin.Laura Mercier Secret Brightening Powder For Under Eyes on superohut puuteri, joka kiinnittää peitevoiteen, mutta jättää iholle kauniin hehkun, 30 €.Litteällä Boho Green Make Upin meikkivoidesiveltimellä saa paineltua puuterin helposti paikalleen, 16 €.Painele silmänalusia kevyesti peitevärin levittämisen jälkeen puuteripaperilla. Ihosta tulee mattainen, mutta väripigmentit jäävät paikoilleen. NYX Professional Makeupin Fresh Face Blotting Paper -puuteripaperit,7,50 € / 100 kpl.Vinkit antoi meikkitaiteilija Eevis Liedes. Kuvat: Valmistajat.Juttu on ilmestynyt alun perin Me Naisten numerossa 26/2019.