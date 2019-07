MyStyle

Onko sinullakin herkkä iho? Ota käyttöön tepsivä ihonhoidon viikkorutiini

Mitä vähemmän tuotteessa on aineita, sitä varmemmin tuote yleensä sopii herkkiksille.

Lidlin luonnonkosmetiikkalinjan hajusteeton Cien Nature Wild Rose Eye Cream -silmänympärysvoide on hintansa väärti, 2,99 € / 15 ml. Hellästi kuoriva maitohappo ja kosteuttava hyaluronihappo tekevät The Ordinary Lactic Acid 10% + HA 2% -kuorinnasta herkän ihon bestiksen, 11,90 € / 30 ml. Garnierin Bio-sarjan Graceful Lavandin -kasvoöljy syväkosteuttaa ja uudistaa, 14,90 € / 30 ml. Estelle&Thild BioCalm Soothing Moisture Day Cream -voiteessa on ihoa rauhoittavaa kauraa, 29,90 € / 50 ml. Käytä Lumenen Lähde Hydration Recovery -geelinaamiota pikahoitona tai tehokosteuttajana yön yli, 21,90 € / 50 ml Avènen hajusteeton ja erittäin hellävarainen Extremely Gentle Cleanser -putsari pesee meikit todella tehokkaasti, 18,10 € /200 ml. Kaikesta ylimääräisestä karsittu V10 Plus Water Based Peeling -kuorintageeli sopii herkälle ja akneiholle, 35,50 € / 50 ml.

Mikä tahansa ihotyyppi voi herkistyä.Herkistyminen voi johtua esimerkiksi hormoneista, turhan tujujen tuotteiden käytöstä tai vuodenaikojen vaihtelusta. Punoittavat posket tai näppylöille noussut iho ovat merkkejä herkistymisestä.Mitä lyhyempi sisällysluettelo, sitä varmemmin tuote yleensä sopii herkälle iholle. Hajusteettomat ja allergialiiton hyväksynnän saaneet purkit ovat aina varmin valinta.Hajusteeton putsari ja päivävoide muodostavat hyvän duon herkälle iholle. Jos iho on todella herkkä, varmista, että tuotteissa ei ole alkoholia tai keinotekoisia tuoksu- tai väriaineita. Aurinkosuojista herkimmälle iholle parhaiten soveltuu fysikaalinen sinkkisuoja.Myös jatkuva tuotteiden vaihtelu voi herkistää ihoa. Hoida kasvoja siis illalla samalla kombolla kuin aamulla.Herkkäkin iho nauttii kuorinnasta. Valitse rakeiden sijaan hellävarainen maitohappo- tai vesipohjainen kuorinta. Kosteuta iho kuorinnan jälkeen geelinaamiolla, jonka viileä koostumus rauhoittaa punoitusta.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 23/2019.