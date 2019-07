MyStyle

Mistä tietää, sisältääkö kosmetiikka mikromuovia? Asiantuntija neuvoo 3 tapaa selvittää asia

Valistunut kuluttaja valitsee parempia vaihtoehtoja

1. Syynää ainesosaluettelo

Polyethylene / polyeteeni (PE)

Nylon-12, polyamid / polyamidi (PA)

Polybutane / polybuteeni (PB)

Methyl methacrylate (crosspolymer) / metyylimetakrylaatti (PMMA)

Polybutylene terephthalate / polybutyleenitereftalaatti (PBT)

2. Tarkista sovelluksesta

3. Käytä luonnonkosmetiikkaa

Valmistuksessa suositaan luonnollisia raaka-aineita. Geenimanipuloituja raaka-aineita ei sallita.

Luomulaatuisia raaka-aineita suositaan. Villikasvien keräily on vastuullista.

Tuotteissa käytetyt raaka-aineet ovat mahdollisimman vähän prosessoituja. Niiden käsittely on säädeltyä.

Raaka-aineita ja valmiita tuotteita ei testata eläimillä.

Tuotteet aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle tuotannon, käytön ja hävittämisen aikana.

Pakkausmerkinnät ja markkinointiviestintä tarjoavat kuluttajalle täsmällistä ja oikeaa tietoa.

