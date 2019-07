MyStyle

6 muotivillitystä 80-luvulta, jotka vastoin uskomuksia ovat taas täällä – kuinka moneen olet jo hurahtanut?

1. Hiusdonitsi

https://www.instagram.com/p/Bzpk7JZoDS-/?utm_source=ig_embed

2. Olkatoppaukset

https://www.instagram.com/p/By24f-RA5PE/?utm_source=ig_embed

3. Mutsifarkut

https://www.instagram.com/p/BzoKs_cnNRc/?utm_source=ig_embed

4. Vyölaukku

https://www.instagram.com/p/BzsMux7CkJx/?utm_source=ig_embed

5. Muoviset veskat

https://www.instagram.com/p/ByFmy8SDAfl/?utm_source=ig_embed

6. Denim

https://www.instagram.com/p/BzkjbLwia3E/?utm_source=ig_embed

