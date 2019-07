MyStyle

Pidä kutrit kunnossa kesällä! Näin suojelet hiuksiasi auringolta – 4 kätevää keinoa

4 vinkkiä hiusten suojaamiseen paahteelta

Käytä päähinettä. Huivi, hattu tai muu päähine on tehokkain tapa hiusten suojaamiseen. Kangas tarjoaa hyvän suojan, joka ei heikkene päivän aikana. Valitse UV-suojan sisältävä hiussuihke. Kaupasta tai kampaamoista löytyy hiussuihkeita, jotka suojaavat hiuksia myös UV-säteiltä. Samalla ne estävät värjättyjen hiusten värin haalistumista ja hiusten kuivumista. Anna Oleniuksen mukaan suihkeita on kuitenkin hankala levittää hiuksille tasaisesti, joten tuotteita ei voi verrata aurinkorasvan suojaan. Pidä hiuksia letillä. Se on hellävarainen tapa suojata hiusten koko pituutta altistumasta auringolle – letillä vain osa hiuksista on alttiina auringonvalolle. Laita aurinkorasvaa jakaukseen. Hiusten lisäksi on tärkeää suojata myös hiuspohjaa. Jos pidät hiuksiasi jakauksella, levitä jakauksen kohdalle iholle tarkoitettua aurinkorasvaa. – Rasvan levittäminen jakauksen kohtaan on erityisen tärkeää varsinkin vaaleahiuksiselle. Jakausta turvallisempi tyyli on kammata hiukset taakse ja laittaa ne letille, jolloin hiuspohja ei altistu auringolle, Anna Olenius vinkkaa.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/hiukset-puhtaaksi-ilman-sampoota-7-tapaa-pesta-tukka-ekologisesti

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tukkaa-ei-kannata-pesta-liian-usein-totuta-hiukset-pidempaan-pesuvaliin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kannattaako-hoitoaine-paassa-menna-saunaan-vai-karsiiko-tukka