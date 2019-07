MyStyle

Kesäjuhlat tulossa? 7 vinkkiä, joiden avulla jaksat juhlia korkokengissä koko illan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Perinteinen teippikikka

2. Säryttömät juhlat Meghanin tapaan

3. Catherinen pohjalliset

4. Satsaa sopiviin

5. Viilennä – tai kuumenna

6. Deodorantti

7. Valitse nahka!