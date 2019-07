9 pettämätöntä dödöä joka kainalolle – näiden kanssa ei tarvitse jännittää

MyStyle

Mistä sopiva dödö? Tässä yhdeksän potentiaalista vaihtoehtoa!Jo ajatuskin normideodorantin vaihtamisesta ekodödöön voi saada hien pintaan. Huoli pois: luonnondödöjen valikoima on laajentunut viime aikoina huomattavasti, ja joukosta löytyy yllättävän monta tehokkaasti toimivaa vaihtoehtoa.Ekodödöt torjuvat hienhajua muun muassa ruokasoodan, kookosöljyn, maissitärkkelyksen ja kukkaisvesien avulla. Ne eivät estä hikoilua, joten antiperspiranttiin tottuneelle muutos vie varmasti hetken.Jos tiedossa on suuren yleisön edessä puhuminen, kova treenisuoritus tai muuten vain stressaava päivä, kannattaa arkidödö vaihtaa astetta tujumpaan puikkoon.Jännittävissä tilanteissa pintaan puskevaa kylmänhikeä voi estää levittämällä antiperspiranttia kainaloiden lisäksi käsiin ja jalkoihin. Jos hikoilu on iso ongelma, siitä kannattaa käydä puhumassa lääkärille. Botuliini- ja sähköenergiahoidot auttavat todistetusti liikahikoiluun.Monet perinteiset dödöt ovat antiperspirantin ja deodorantin yhdistelmiä. Deodoranttiominaisuus tappaa hajua aiheuttavia bakteereja, ja antiperspiranttiset alumiinisuolat supistavat hikirauhasia ja estävät hikoilua muodostamalla iholle geelipinnan.Bakteerien ja hien muodostuminen on todella yksilöllistä: yhdelle deodorantti tuntuu lähes elinehdolta, kun taas toinen ei koe kaipaavansa dödöä lainkaan.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.Kuvat: Valmistajat