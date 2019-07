Meri joutuu harjaamaan huikean pitkät kutrinsa jopa kerran tunnissa – 8 naista paljastaa pitkien hiustensa salat, ja yksi asia nousee selvästi esiin

MyStyle

Meri joutuu harjaamaan huikean pitkät kutrinsa jopa kerran tunnissa – 8 naista paljastaa pitkien hiustensa sal

Hanna





”Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mirella





”Pesen

Anu





”Muutama

Janna





”Tähän

Jessi





”Olen

Annika









”Vuonna

Aino





”Noin

Meri









”Hiukseni