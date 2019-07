MyStyle

Gwyneth Paltrow, 46, tyrmäävässä mekkolookissa – todistaa, ettei tyylikäs vilauttelu katso ikää





























Aikuisen naisen tyyliä parhaimmillaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









https://www.instagram.com/p/Bu-MgUtF5Qt/













https://www.instagram.com/p/BzIrUSxl7v-/





https://www.instagram.com/p/Bk3c45XnxJq/