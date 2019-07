MyStyle

Kiristeleekö kasvoja? Tässä täydellinen hoito-ohjelma kuivalle iholle

Aamuisin:

Iltaisin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viikoittain:



Kuivan ihon hoitotuotteet:

Tehokosteuta ihoa BYBI Beauty Strawberry Booster -öljyseerumilla, 17,90 € / 15 ml. Helli ihoa kerran viikossa L’Oréal Paris Pure Clay Soothing Mask -naamiolla, 9,90 € / 50 ml. Clarins Extra-Firming Yeux -silmänympärysvoide tepsii turvotukseen, 62 € / 15 ml. Suihkuta kasvoille kosteuttavaa kasvosuihketta. ACO Rescue Mist, 14,80 € / 75 ml. Kermainen Massada Massmed DNA Nature Multiaction Supreme Cream -voide hoitaa ihoa yön aikana, 112 € / 50 ml. Glamglow Waterburst -kosteusvoide on täyteläinen, mutta sopii silti meikin alle, 44,90 € / 50 ml. Whamisa Toner Deep Rich -kasvovesi kosteuttaa ja ravitsee, 41,90 € / 120 ml. Nuxe Créme Prodigieuse Boost Energising -hoitotiiviste imeytyy ihoon nopeasti, 31 € / 100 ml. Maitomainen L’Oreál Paris Rare Flowers -puhdistusvoide on ihanteellinen kiristelevän ihon pesuun, 11 € / 200 ml.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/testasimme-hammentavan-puuterikikan-joka-lupaa-pitaa-ihon-rasvoittumisen

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/punoittaako-ihosi-helposti-5-vinkkia-joilla-piilotat-ja-ehkaiset

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/punoitusta-laikkia-nappyja-ratkaisut-kesaihon-pulmiin