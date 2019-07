MyStyle

Menossa häävieraaksi? 20 ihanaa juhlamekkoa alle satasella – ja jopa alle 50 eurolla

Kutsu häihin, eikä mitään päällepantavaa? Kun tuttu ja turvallinen juhlamekko käy pieneksi ja vuosia vanha juhlatyyli kyllästyttää, on aika suunnata mekko-ostoksille!Tämän kesän ykköstrendi juhlamekossa on midimitta, jossa helma yltää pohkeisiin asti. Kuitenkin myös maksimekko ja lyhyempi malli ovat yhä suosittuja. Kesän trendikkäin kangas sen sijaan on silkki, joten slip in -mekko päällä olet varmasti juhlien muotitietoisin ilmestys.Vieraiden kannattaa välttää valkoista juhlamekkoa hääjuhlassa, ellei toisin kutsussa sanota. Häävieraan kannattaakin suosia juhlatyylissä valkoisen sijaan pastellisävyjä tai kirkkaita värejä.Kuosien ystäville klassiset kukka- ja pallokuosit ovat oiva valinta vuodesta toiseen. Rohkeampi pukeutuja kokeilee juhlatyylissään myös halkiota ja eläinkuosia.Mistä sitten löytää sekä trendikäs että tyylikäs juhlamekko ja vielä kohtuullisella budjetilla? Onneksi juhlamekkoja voi löytää myös edullisesti. Kokosimme yhteen juhlamekkoja kahdelle eri budjetille.