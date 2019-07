MyStyle

Sotkunuttura, ihanat laineet – nämä kesän kauneimmat kampaukset teet helposti itse

Banaaninuttura on jälleen muodikas. Huolettoman arkiversion voi opetella tekemään itse, mutta juhlia varten kannattaa käydä kampaajalla.On tärkeää, että nuttura on oikeassa kohdassa, jotta kampauksen muoto näyttää kauniilta. Hiusten pintaa ei lakata kovaksi kypäräksi.Aidoista hiuksista tehdyt hiusjatkeet ovat nopea ratkaisu, jos haluaa hiuksiin lisää pituutta ja tuuheutta. Lisähiukset kannattaa värjäyttää ja leikkauttaa kampaajalla, jotta ne sekoittuvat mahdollisimman hyvin omien hiusten sekaan.Klipsijatkot voi itse laittaa hiusten tyveen. Liima- ja teippijatkeet tekee kampaaja, ne kestävät hiuksissa 4–8 viikkoa. Kun hiuksissa on jatkeet, ne kannattaa laittaa yöksi nutturalle, jottei tule takkuja. Jatkeet voi myös kiinnittää ompelemalla: kampaaja tekee viistosuuntaisesti pieniä lettejä päänahkaa vasten ja kiinnittää jatkeet letteihin neulalla ja langalla.Lainekiharat ovat muodissa vuodesta toiseen. Tänä keväänä kiharat avataan harjalla ja jätetään huolettomasti hulmuamaan.Viimeistelyssä käytetään lakkaa hyvin kevyesti. Laineet voi tehdä muotoiluraudalla tai pinnien avulla.