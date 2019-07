MyStyle

Paidaton mies pankissa ja sukat sandaaleissa – suomalaiset avautuvat kesäpukeutumisen tyylimokista

”Sukitta kulkeminen on oikeastaan naurettava tapa”

”Ei todellakaan älykästä”

Paidaton mies pankissa ärsytti

Liian lyhyet shortsit mietityttävät

”Jos käytetään hihattomia paitoja, niin kainalokarvat ehdottomasti pois”

”Enemmän on monesti parempi”

”Vain crocsit tai sandaalit miellyttävät minua”

Tuulipukua ei saa unohtaa

Liian isoja alusvaatteita

Kerroimme aikaisemmin tällä viikolla kesäpukeutumiseen liittyvistä ongelmista. Mitä laittaisi päälle niin, että olo olisi samaan aikaan sekä tyylikäs että viileä. Kesäinen sää ja vaatteiden vähentäminen voivat johtaa joskus myös tyylimokiin.Myös Ilta-Sanomien lukijat innostuivat avautumaan näkemyksistään suomalaisten kesäpukeutumiseen. Eniten kiistelyä aiheutti tuttuakin tutumpi aihe: sandaalien ja sukkien yhdistäminen.Kokosimme yhteen lukijoiden mielipiteitä.– No kyllä sandaalit ja sukat -yhdistelmää näkee muuallakin kuin Suomessa. Saksassa esimerkiksi hyvin tavallista, ja silloin ei puhuta valkeista tennissukista. Yleensäkin viisaat vanhemmat herrasmiehet ymmärtävät sukkien tarkoituksen: suojata jalkoja lialta ja hankautumilta ja kenkiä jalkahieltä. Nykyinen sukitta kulkeminen on oikeastaan naurettava tapa. Tosin kyllä kevyissä sandaaleissa näyttää tyylikkäämmältä ilman sukkia– Tuo sukat ja sandaalit -yhdistelmä ei todellakaan ole älykästä. Sandaalit paljaisiin jalkoihin! Ehkä miehet (ja naiset?) eivät halua näyttää hoitamattomia jalkojaan. Tuon yhdistelmän sijasta kannattaisi käyttää kangaskenkiä tai loafereita ilman sukkia. Itse käytän sukkia vain lenkkareiden kanssa, siis kesällä.– Olin tänään pankissa. Sinne tuli asioimaan mies, ilman paitaa. Olen myös törmännyt hautuumaalla ilman paitaa käyskentelevään mieheen. Että paita päälle kun ollaan ihmisten ilmoilla, jos ei olla uimarannalla.– Ihmettelin itsekin, miten jollain on pokkaa liikkua julkisesti paljaat kannikat vilkkujen? Yhdellä teinillä oli niin paljastavat farkkushortsit. Melkein kuin stringit farkkukankaasta! Ajattelin, että tietääköhän vanhemmat, missä vermeissä nuori kulkee?!– Eipä meinaa tytöille ja naisille löytää sopivia shortseja! Ne on aivan liian lyhyitä! Vaihtoehtona caprihousut, koska sitten liian pitkät! Jos olisi polven yläpuolelle ulottuvat, niin olisin onnellinen! En halua esitellä reisiäni kaikille. Enkä halua, että tyttäreni pukee sellaisia. Miesten puolelle pitää varmaan mennä hakemaan shortseja. Huoh!– En itsekään ymmärrä tätä miesten kesäpukeutumista, johon kuuluu shortsit, sukat ja sandaalit, ja auta armias, jos on vielä hihaton paita, joka paljastaa tursuilevat, hikiset kainalokarvat. Jos käytetään hihattomia paitoja, niin kainalokarvat ehdottomasti pois.– Parikymppisenä sitä ei välittänyt vaikka etumus tai takamus olisi vilkkunut. Kolmekymppisenä sitä vielä korosti ”parhaita puoliaan”, joskin jo peittävämmin. Nyt 40+ olen enemmän vain peittänyt, enkä edes enää korostanut... Aika tekee tehtävänsä ja järki lisääntyy. Enemmän on monesti parempi.– Minulla on niin kipeät jalat, että vain crocsit tai sandaalit miellyttävät minua, enkä voi mennä häihin enkä teatteriin? Jotenkin olen ymmärtänyt, missä on hyvä olla ja pärjää. Niin niillä eväillä täytyy mennä.– Älkää unohtako yhdistelmää tuulipuku ja korkokengät. Aina muodissa ja mahdottoman käytännöllinen Suomen suveen ja sen tuhansille rannoille ja viihtyisille terasseille. Katu-uskottava pikkukaupungin yössä ja mökkilaiturilla aina juhlava kokonaisuus. Yöpakkasen yllättäessä alle voi sujauttaa toppaliivin tai urheilullisen fleece-alusasun ilman, että tyyli särkyy. Paljaat ihonosat voidellaan tietysti hyttysmyrkyllä. Kokonaisuus jää sekä haju- että näkömuistiin tavalla, joka ei unohdu. Olen Suomalainen.– Vaatteilla ei edes ole niin paljon väliä kuin alusvaatteilla. Hankkikaa oikean kokoisia alusvaatteita! Luulisi, että liian löysät rintaliivit tuntuvat pahalta, kun kävellessä tissit hölskyy ja roikkuu polvissa.