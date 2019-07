MyStyle

Testasimme kosteuttavat kasvosuihkeet – kärjessä kotimainen tehosuihke

Lähteenraikasta: L’Occitane Réotier Fresh Moisturising Mist, 14 € / 50 ml

Reissukaveri: The Body Shop Mandarin Energising Mist, 9,50 € / 60 ml

Janoiselle iholle: BTB13 Ultimate Moisturizer, 28 € / 100 ml

Mieto ja hoitava: My Clarins Re-Fresh Hydrating Beauty Mist, 19,50 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Kevyt virkistäjä: Beautyblender Re-Dew Set&Refresh Spray, 32,90 € / 50 ml

Heleyttäjä: Korres Wild Rose Face Mist, 37 € / 100 ml

