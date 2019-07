MyStyle

Suomalaiset kertoivat rehellisen näkemyksensä leggingseistä – puolesta ja vastaan: "Jalassa joka päivä!"

"Kesäisin jalassa joka päivä"









"Sopii vain kotioloihin"





"Näin miehen silmään..."

"Järkyttävän näköistä"









Leggingsit, tuo tunteita herättävä vaatekappale.Kerroimme viime viikolla, kuinka leggingsien suosio ei näytä hiipuvan – erityisesti kesäisin katukuvassa näkyy entistä enemmän vihattuja ja rakastettuja leggareita.Kysymme myös lukijoilta, mitä mieltä he ovat kiistellystä tyylistä. Kysymys keräsi reippaasti kommentteja, ja kuten arvata saattaa, näkemyseroja riitti jälleen, kuten aina leggareiden kohdalla.Keräsimme yhteen lukijoiden kommentteja niin puolesta kuin vastaan.– Aivan ok ja kätevä vaatekappale. Kuvissa suurin osa on urheilutyylissä, joka on nyt muotia. Joillekin sopii paremmin kesämekon, hameen tai pitkän tunikan tai paidan kanssa. Joka päivä näkee kaupungilla leggingsejä, ja niin on ollut jo kauan. Siis suosittu vaate ja aivan syystä, nimimerkki tukholmalainen kommentoi.– Kesäisin leggingsit jalassa joka päivä. Tosi mukavat. Jos jollain menee herne nenään niiden takia, niin ei ole minun ongelmani, nimimerkki Nainen 52 v. kirjoittaa– Itse elän nytkin koko kesän (kestävät monta kesää) lähinnä capripituisissa leggareissa. Ovat maailman mukavimmat ja helppohoitoisimmat (vaikka suoraan pyykkinarulta jalkaan) kesähousut, ja ihan sama jos joku ei tykkää. Minä tykkään, kehuu nimimerkki Kyllä käytän!– Leggingsit on niin ihanat pitää. Ei purista, ei kiristä! Vanhemmilla naisilla, tai silloin, kun on iso takapuoli tai reidet. niin paras on pepun yli menevä yläosa! On fiksumman näköistä niin, Kira-nimimerkki kiittelee.– Ihan OK vaate. Mutta sopii vain kotioloihin, salille ja mökille. Muuten voisi pukeutua oikeasti muihin vaatteisiin, nuo kun näyttää alusvaatteilta. Luojan kiitos, miehet eivät käytä leggingsejä! Nimimerkki Maija kirjoittaa.– Naisten leggingsit ovat aivan ok, aivan kuten miesten pitkät kalsarit. Katukuvassa molempien näkeminen toki vähän vaivaannuttava, mutta näkee siellä paljon oudompaakin, ainakin Helsingissä, nimimerkki Suomen mies pohtii.– Leggingsit on paksut sukkahousut ilman sukkaosaa. Vuosien myötä on vain materiaali valikoimaa lisätty. Voi käyttää sukkahousujen sijaan, siis yhdessä hameen, mekon tai housujen kanssa – mutta ei mielestäni housujen, hameen tai mekon sijaan. 80-luvulla näin ensi kertaa naisella pitkän paidan, saappaat ja leggingsit ja luulin, että on raukka unohtanut hameen tai housut kotiin. Siltä se vieläkin vähän tuntuu. Ehkä ne on mukavat pitää, mutta ei mukavat katsella, Asuste-nimimerkki hämmästelee.–Näin miehen silmään on mielettömän hyvännäköinen ilmestys hoikka pitkä- ja rotusäärinen nainen pukeutuneena leggingseihin, korkkareihin sekä maksimissaan puolireiteen ulottuvaan hyvin istuvaan tunikaan tai mekkoon... On muuten sekä tyylikäs, naisellinen että älyttömän seksikäs näky, nimimerkki JJJJ kehuu.–Leggingsit on just parhaimman näköiset housut naisella! Tavalliset ja urheilutyyliset tms. trikoot. Kyllä niitä kattelee mielellään, Leggingsit-nimimerkki puolestaan pohtii.– Kun leggins-peppu sattuu eteen esim. rullaportaissa, on pakko havaita, että harvan, jos kenenkään, vartalolle pakaroiden liike ohuen kankaan läpi on eduksi. Leggingseihin pukeutuva tekee mielestäni tästä syystä itselleen karhunpalveluksen, Vaatetta päälle -nimimerkki laukoo.– Ikinä en kuvittelisi ulos lähteväni moisessa asusteessa, en edes roskia viemään! Nimimerkki Ei sovi kaikille kommentoi.– Järkyttävän näköistä, mitäköhän porukka tykkäis, jos miehet vetelis pitkissä kalsareissa, koska siltä nuo näyttävät, nimimerkki Jeppe74 tyrmää.– Näistä on tyyli kaukana ellei ole siunattu täydellisellä vartalolla. Hirveitä paksujen ja vanhojen päällä. Nuorille sopii, jos eivät ole läpinäkyvät ja kalsareiksi käyvät farkkujen alle talvella. Valitettavasti ylisuuret naiset survoutuvat näihin ja yks kas kuvittelevat laihtuneensa, kamalia näkymiä. Vaaleat on alusvaatteen näköisiä, paitsi ihan pikkulasten päällä. Aikuiset valitkoot säätyllisempiä riepuja päälleen, Mauttomia-nimimerkki tylyttää.