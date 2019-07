30 kuvaa todistavat, kuinka napapaidat ovat muuttuneet entistä paljastavimmiksi – ovatko nämä toppeja vai rintaliivejä?

MyStyle

30 kuvaa todistavat, kuinka napapaidat ovat muuttuneet entistä paljastavimmiksi – ovatko nämä toppeja vai rint









































































































Crop-topit ja napapaidat ovat olleet muodissa jo vuosia, ja heinäkuun festariviikonloppujen aikana paljaita vatsoja näkyy jälleen entistä enemmän.Lyhyen paidan kanssa kannattaa pitää mielessä yksi tyylisääntö – valitse alaosaksi jotain korkeavyötäröistä. Yhdistää napapaita esimerkiksi nahkatakkiin, farkkushortseihin tai kukkahameeseen, ja festareiden ykköslookki on taattu!Tyylejä on monenlaisia ja osa niistä on myös varsin uskaliaita. Tyylikuvia katsellessa vastaan tulee toinen toistaan lyhyempiä ja paljastavampia toppeja. Osan asuista kohdalla nousee mieleen kysymys: ovatko nämä yläosat todella toppeja vai kenties alusvaatteita?Keräsimme kokoon 30 erilaista napapaitatyyliä. Päätä itse, missä mielestäsi menee hyvän maun ja tyylikkyyden raja!