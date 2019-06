MyStyle

Jalat romuna ja kesäjuhlat edessä? Näin hoidat jalkasi hellimällä kauniiksi – 4 helppoa kotikonstia

4 hoitoa, joita jalkasi rakastavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/valta_virheet_3_yleisinta_mokaa_jalkojenhoidossa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/jalat_kuntoon_sandaalikausi_alkaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/pidenna-kenkien-ikaa-helposti-3-tilannetta-joissa-kengat-hyva-vieda