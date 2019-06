MyStyle

Näin loihdit luonnollisen upeat kulmakarvat: 5 vinkkiä muotoilusta viimeistelyyn

1. Muotoilukikat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aseta kynä pystyasennossa nenän viereen ja suuntaa se silmän sisänurkan yli aina kulmakarvaan saakka. Karvat, jotka jäävät kynän viereen nenäsi puolelle, tulee nyppiä pinseteillä. Pidä kynä edelleen kiinni nenässäsi ja käännä toinen pää viistossa korvasi suuntaan siten, että se kynä "halkaisee" silmäsi. Näin näet kohdan, jossa kulmakarvasi tulisi olla korkeimmillaan. Nypi hajakarvat sen mukaan. Pidä kynä edelleen nenänpielessäsi ja käännä kynä silmäsi ulkonurkkaa kohti. Piste, jossa kynä ja kulmakarva kohtaavat, on kohta, johon kulmakarvasi tulisi loppua. Nypi karvat, jotka ylittävät tämän pisteen.

2. Oikean sävyn valinta

3. Millainen koostumus?

https://www.instagram.com/p/Bkp7hLzDxna/?utm_source=ig_embed

4. Entäs itse meikkaaminen?

https://www.instagram.com/p/By8syO6nib8/

5. Viimeistele geelillä

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haluatko-tuuheammat-kulmakarvat-listasimme-6-toimivaa-ratkaisua?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/suttaako-upouusi-ripsarisi-ota-avuksi-meikkitaiteilijan-helppo-kikka?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/6-asiaa-jotka-olisin-halunnut-tietaa-ennen-kulmakarvojen-microbladingia?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tassa-se-maailman-helpoin-ja-nopein-tapa-meikata-luonnollisen-nakoiset?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article