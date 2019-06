Testissä 11 luomiväripalettia kesään – löysimme poikkeuksellisen kauniita sävyjä ja voittaja on ”omaa luokkaansa”

MyStyle

Testissä 11 luomiväripalettia kesään – löysimme poikkeuksellisen kauniita sävyjä ja voittaja on ”omaa luokkaan

L.A. Girl Eye Lux Mesmerizing Harmonize



Clarins Ready in a Flash Eyes & Brows Palette



The Body Shop Paint in Colour Eyeshadow Palette



NYX Professional Makeup Off Tropic Shadow Palette Shifting Sand





IsaDora Bronzing Eye Bar 70 Bronze Bliss



Bronx Colors Natural Undercover



Anastasia Beverly Hills Riviera Palette



Essence G’Day Sydney



Lancôme Hypnôse Palette 11 Terre de Sienne



Maybelline New York The City Mini Palette 450 Graffiti Pop



Huda Beauty Mauve Obsessions Palette





Trendikkäin silmämeikki syntyy tänä kesänä rohkealla pinkillä ja muilla kirkkailla väreillä. Jopa neonvärit ovat pitkästä aikaa tulleet takaisin.Jos väri-ilotulitus kuulostaa liian hurjalta, luomiväripaleteista löytyy myös todella kauniita pronssin ja terrakotan sävyjä sekä hillitympää metallinhohtoa, joka sopii upeasti päivettyneen ihon pariksi.Testasimme uutuuspaletteja ja huomasimme, että meikkipussin voi kivasti päivittää kesäksi pikkurahallakin.Testissä luomivärien alla käytettiin pohjustusvoidetta, ja meikki viimeisteltiin kiinnityssuihkeella.Ihanan käytännöllinen pikkupaletti: kompaktisti pakatut neljä sävyä kulkevat kätevästi mukana. Laatu yllättää, sillä värit levittyvät, häivyttyvät ja pysyvät paremmin kuin hinnan ja pakkauksen ulkonäön perusteella voisi odottaa.Luomiväripalettien hohtavat värit toimivat usein mattaisia paremmin, ja näin käy tämänkin tuotteen kohdalla. Pronssiin vivahtava sävymaailma on onnistuneen universaali, joten paletti on monelle sopiva päivitys kesämeikkiin pikkurahalla.Miinusta liian tiukasta kannesta – kynnet ovat koetuksella tätä avatessa.Kahden matan ja kahden hohtavan luomivärin lisäksi paletista löytyy yllätyksenä kaksi kulmaväriä.Eyelighteriksi kutsutun helmiäisvärin pronssin ja ruusukullan sävyt ovat onnistuneet, ne tuovat silmämeikkiin kauniisti valoa. Parhaiten ne pääsevät oikeuksiinsa sormella luomille painellen. Päivän mittaan hohto kuitenkin kasautuu paksuhkoksi kerrokseksi pohjustusvoiteesta huolimatta.Kulmavärin laatuun ihastun, mutta silti tuntuu, että se on luomiväripaletissa väärässä paikassa. Etenkin, kun kylmästä ja lämpimästä sävystä monen tulee todennäköisesti käytettyä vain toista.Paletin vaaleilla sävyillä, joissa on hienojakoista kimalletta, syntyy kauniin utuinen kesämeikki. Kimalle on niin hienoa, että sitä leviää meikatessa väkisin myös silmän alle. Lopputulos pysyy luomilla kuitenkin moitteetta.Tummimmat sävyt karisevat meikatessa liikaa silmän alle. Valmistajan mukaan värit ovat vahvapigmenttisiä, mutta meikatessa ne vaikuttavat aivan tavanomaisilta luomiväreiltä.Paletin onnistunein väri on luomilla upeasti hohtava pronssi, jonka koostumus on ihanan kermainen. Harmi kyllä muut sävyt eivät yllä samalle tasolle.NYXin luomivärien laatu yllättää. Kun kirkkaista sävyistä on kyse, värien pitää näyttää kirkkailta luomillakin – eikä meikatessa saa tulla tunnetta, että väriä joutuu suorastaan lapioimaan paksuksi kerrokseksi. Tällä paletilla ohut kerros luomiväriä riittää kirkkaan värikkääseen lopputulokseen.Varsinainen yllätys on kuitenkin paletin takapuolella. Kuusi kymmenestä väristä on merkitty käytettäviksi kasvoille, ei silmiin. On vaikea keksiä, miten tavallinen meikkaaja näitä värejä voisi kasvoilla käyttää.Kysymme asiasta tarkemmin NYXin edustajalta ja saamme vahvistuksen, että paletin kaikkia sävyjä ei ole suunniteltu silmille, vaan osa kasvoille. Edustajan mukaan kasvoillekin tarkoitetut sävyt on kuitenkin testattu ja todettu turvalliseksi sillä oletuksella, että niiden käyttö tapahtuu myös silmän alueella.Paletti sisältää poikkeuksellisen kauniita pronssin ja terrakotan sävyjä sekä kesäisen turkoosin.Luomivärien koostumus on ihanan pehmeä ja kermainen. Värit on helppo levittää ja ne häivyttyvät vaivatta – mutta karisevat meikatessa hieman enemmän kuin merkin luomivärit tavallisesti.Turkoosi näyttää luomilla häivähdykseltä väriä, ei intensiiviseltä tropiikin sävyltä.Tämä tuote muistuttaa Urban Decayn Naked-paletteja. 12 värin paletissa täysin mattoja sävyjä on kolme, muissa on jonkin verran hohtoa.Sävyt näyttävät lupaavan käytännöllisiltä etenkin arkimeikkiin, mutta pigmenttiä niissä saisi olla enemmän. Nyt värit toistuvat luomille melko haaleina versioina.Paletti sisältää peilin ja kaksipäisen siveltimen. Kovalla siveltimellä luomiväriä saa kyllä lisättyä muttei häivytettyä.Paras tropiikkipaletti kesään ja testin ainut tuote, jossa on mukana laadukas sivellin.Neonpinkki loistaa luomilla upeasti, ja kirkas violetti näyttää myös luomilla kirkkaalta eikä harmahtavalta. Mattavärien lisäksi myös metallisävyt ovat omaa luokkaansa – ne tuovat silmämeikkiin ihanaa ja kestävää hohtoa katsetta korostamaan.Anastasia Beverly Hillsin luomivärit häivyttyvät kuin itsestään, mutta ne ovat silti korkeapigmenttisiä. Paletin mattasävyt pölisevät jonkin verran meikatessa, mikä on merkin luomiväreille tyypillistä. Värejä kannattaa siis käyttää hyvin kevyellä kädellä – pigmenttiä kyllä riittää.Vihdoinkin tarpeeksi erilainen paletti!Perusruskeita ja -vaaleita, sekä piristyksenä neljä helmiäishohtoista sävyä. Vaaleimmat sävyt ovat turhankin lähellä toisiaan. Perussävyt toimivat ihan kivasti, mutta vihreän ja turkoosin helmiäissävyjä joutuu kerrostamaan luomelle omaan makuuni liian paksusti.Toki värejä voi käyttää kevyemminkin, jolloin lopputulos jää haalean vesivärimäiseksi.Luksuspaletin kermaiset värit häivyttyvät niin hyvin, että meikin saa tehtyä hätätilanteessa jopa pakkauksessa mukana tulevilla vaahtomuovilevittimillä. Maanläheiset terrakottaan vivahtavat mattavärit sopivat aikuiselle naiselle – tai kenelle tahansa, joka meikkaa hillityn tyylikkäästi.Luomiväripaletin vaalea väri on samalla pohjustusaine, jota pakkauksen ohjeen mukaan voi käyttää koko luomelle lähes kulmakarvoihin saakka. Ruskean sävyllä saa tehtyä rajauksen, eli näppärän paletin lisäksi silmämeikin tekoon ei välttämättä tarvitse kuin ripsivärin.Paletissa on mukana myös yksi helmiäisväri, jolla katsetta saa korostettua. Tämänkin värin hohto pysyy kuitenkin tyylikkään maltillisena eikä yllä lähellekään esimerkiksi Huda Beautyn paletista löytyvää foliomaista kiiltoa.Näppärä pikkupaletti, jonka sävyt vaihtelevat matasta himmeään hohtoon ja kimallukseen. Värit häivyttyvät meikatessa vaivatta, mutta lopputulos näyttää jopa liian blurratulta. Kaunis liilan sävy ei tule luomilla esiin, vaan silmämeikki näyttää kauttaaltaan harmaanvioletilta. Kimallesävyn kimalle ei myöskään siirry luomille, vaikka väriä lisäisi sormin, ja turkoosi jää hyvin vaaleaksi.Lopputuloksessa ei sinänsä ole mitään vikaa, silmämeikki on utuisen kaunis – mutta ei lainkaan sellainen, mitä yritin saada aikaan.Kyseessä ei ole uutuustuote, mutta nappasimme paletin testiin mukaan, koska sen metallisävyt sopivat täydellisesti kesämeikkiin. Käytännöllinen pakkaus sisältää ison peilin ja yhdeksän sävyä, jotka ovat niin lähellä toisiaan, että väristä toiseen liukuminen on helppoa.Luomivärit eivät häivyty aivan yhtä ”itsestään” kuten Anastasia Beverly Hillsin tai Lancômen palettien värit, mutta siveltimellä hetken työstäessä jälki on kaunista ja tasaista. Pisteet tämä paletti kerää etenkin hohtovärien ansiosta. Pronssin ja ruusukullan sävyt hohtavat kauniisti, ja kun ne painelee luomelle sormella, foliomainen lopputulos loistaa kuin kesän upein auringonlasku.